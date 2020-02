Kylian Mbappé intéresserait la Juventus. L’attaquant du PSG pourrait être recruter en 2021 afin de remplacer un certain… Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a 35 ans depuis hier. Et à la Juventus, on songerait déjà sérieusement à sa succession, alors que le Portugais avait annoncé avant son départ de Madrid qu’il espérait encore connaître 2 nouveaux clubs. Et Kylian Mbappé pourrait être une cible de choix pour remplacer le quintuple Ballon d’Or dans le Piémont.

Il faut dire que l’attaquant du PSG alimente régulièrement la rubrique transfert, mais a également fait parler de lui dernièrement avec la polémique concernant son agacement au moment d’être remplacé par son entraîneur Thomas Tuchel.

À en croire Calciomercato.it, la Juventus envisagerait sérieusement de recruter Kylian Mbappé à l’horizon 2021. L’attaquant du PSG n’aura alors plus qu’un an de contrat avec le PSG, s’il ne prolonge pas d’ici là, tout comme Cristiano Ronaldo qui aura alors 36 ans. Si le départ du Portugais venait à se concrétiser à cette échéance, la Juventus pourrait alors faire des folies pour recruter Kylian Mbappé. A suivre…

Articles similaires