Doté d’un effectif XXL après un mercato estival cinq étoiles, Manchester United veut dégraisser. Le club anglais a dressé une liste de sept joueurs à vendre dès le mois de janvier. Van de Beek et Martial ne sont plus désirés à Manchester United. David Moyes, Louis van Gaal et José Mourinho peuvent envier One Gunnar Solskjaer. Parmi les quatre successeurs du légendaire Sir Alex Ferguson, aucun n’a eu un effectif aussi étoffé à Manchester United. Déjà bien garni, le groupe des Red Devils a été sérieusement renforcé avec les venues de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ou encore Raphaël Varane lors du dernier mercato estival. Désormais, il est l’heure pour les dirigeants de dégraisser. Sept joueurs sont concernés par un possible départ dès le mois de janvier selon la presse anglaise.



Quatre défenseurs et Lingard poussés dehors

Parmi les excédents de bagages, on retrouve Jesse Lingard. Revenu à Old Trafford après une énorme demi-saison à West Ham, le milieu offensif anglais doit toujours faire face à une forte concurrence. Ne souhaitant pas prolonger, le meneur de jeu est poussé vers la sortie pour permettre aux dirigeants de récupérer plusieurs millions d’euros à quelques mois du terme de son contrat. Quatre autres joueurs, qui disposent de contrats plus longs, ne seront pas retenus pour faire de la place en défense. Alex Telles, qui a pris de volée le réveil brutal de Luke Shaw, Diogo Dalot, mais aussi les décevants et abonnés à l’infirmerie Phil Jones et Éric Bailly, qui ont largement reculé dans la hiérarchie des défenseurs centraux, devront trouver une porte de sortie. Au moins 80 M€ pour Martial et Van de Beek Enfin, Manchester United souhaite aussi récupérer deux gros chèques pour deux déceptions de son effectif. Cinq années après son arrivée, Anthony Martial n’est plus en odeur de sainteté dans le vestiaire mancunien. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Français est valorisé à 50 M€. Quant à Donny van de Beek, qui a tout d’une erreur de casting, il pourrait être cédé entre 30 et 40 M€. Avis aux amateurs.

