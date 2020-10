Qui dit dernière ligne droite du mercato dit forcément nouvelles pistes. Et le PSG, qui souhaiterait recruter un attaquant pour pallier les départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, se montre plus actif que jamais à l’aube de la clôture du marché des transferts (5 octobre). Ce mercredi, AS révèle ainsi que le club de la capitale française s’est renseigné pour un certain… Diego Costa. Sous contrat avec l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2021, l’attaquant de 31 ans serait en effet sur le départ.



UN SALAIRE QUI POURRAIT POSER PROBLÈME

Toujours d’après le quotidien madrilène, les Colchoneros, qui ont récemment recruté Luis Suarez, sont disposés à le libérer gratuitement de sa dernière année, notamment pour économiser son salaire. Mais avant d’accélérer dans ce dossier, le PSG devra justement alléger sa masse salariale. «Toujours dans le viseur du fair-play financier, le club de la capitale ne peut augmenter cette dernière», précise AS.



CAVANI CONCERNÉ

En cas de départ de Costa au PSG, l’Atlético pourrait (ré)activer de son côté la piste… Edinson Cavani. Selon le média madrilène, il y aurait eu de nouveaux contacts entre les parties ces dernières semaines. Libre de tout contrat depuis son départ de Paris, le Matador n’a toujours pas retrouvé de club depuis, notamment en raison des émoluments réclamés.

