A chaque jour ses nouvelles rumeurs dans le feuilleton Kylian Mbappé – Real Madrid. Après une petite parenthèse vendredi soir – puisque c’est un intérêt de Manchester United qui a été évoqué par ESPN – le quotidien AS est revenu à du classique hier matin, en détaillant le « plan Mbappé » de la Maison Blanche pour attirer l’attaquant français. Sur le fond, rien de bien nouveau. La publication espagnole se montre sûre d’elle sur deux points : Florentino Pérez a fait du recrutement de Mbappé une priorité, et le buteur du Paris Saint-Germain ne souhaite pas prolonger son contrat dans la capitale. Ce dernier n’aurait jamais été aussi sûr de lui.

C’est sur la forme que AS apporte de vraies précisions. A commencer par la communication, formelle ou non, des uns et des autres. Tout d’abord, les propos de Nasser al-Khelaïfi au sujet de son attaquant – lors de la conférence de presse de Lionel Messi (« maintenant, il n’a plus d’excuse ») – auraient « blessé » le champion du monde 2018. A l’inverse, ce dernier « reçoit en permanence des signes d’affection et de soutien de Madrid », et notamment des messages de Karim Benzema.

UNE GROSSE OFFRE EN TOUTE FIN DE MERCATO ?

Le Real aurait même demandé à Mbappé de « tenir le coup » et de ne pas faire de déclarations qui pourraient irriter en très haut lieu. Car si le Real a un intérêt, c’est bien de se laisser une petite chance de négocier avec le PSG. Pas de le braquer. Ainsi, Florentino Pérez et son équipe auraient en tête une offensive le 30 août prochain, en toute fin de mercato. On serait alors au lendemain du déplacement parisien à Reims, dernier match du club francilien avant la trêve internationale.

Ainsi, le vice-champion de France « ne pourra pas accuser Madrid d’altérer ses performances sportives ». Tout est calculé. Le 30, donc, le Real pourrait débarquer avec une offre comprise entre 130 et 170 millions d’euros, alors qu’il n’a presque pas bougé une oreille depuis la signature, libre, de David Alaba. Les dernières heures du marché des transferts pourraient bien être les plus chaudes.

Articles similaires