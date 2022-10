David Alaba et Antonio Rüdiger. 0€. Ces dernières années, le Real Madrid n’a pas hésité à se renforcer, de façon considérable, via le marché des joueurs libres. Si les Merengues n’ont pas de soucis financiers particuliers, ces opérations sont toujours plus que rentables, et ont servi à rendre la défense de l’équipe de Carlo Ancelotti bien meilleure…

Et ce n’est pas terminé, puisque selon les informations du Mirror, le champion d’Europe en titre veut recruter un nouveau joueur qui sera en fin de contrat en juin. Il s’agit de Diogo Dalot, le latéral de Manchester United, qui fait partie des quelques satisfactions du côté des Red Devils cette saison. Les Madrilènes sont très intéressés par son profil, alors que Carlo Ancelotti a demandé un latéral droit à sa direction. Le plan B à Cancelo

L’option numéro 1 des Espagnols n’était autre que Joao Cancelo, mais l’état-major merengue sait qu’il sera difficile de l’arracher à Manchester City. La situation contractuelle de Dalot, dont le contrat expire en juin, en fait en revanche une cible bien plus réaliste. Des émissaires du Real Madrid l’ont déjà supervisé et suivent avec attention ses prestations en terres anglaises. Dans le même temps, la direction mancunienne va tenter de prolonger le joueur, considéré comme clé par Erik ten Hag, avec 11 rencontres disputées en championnat pour l’instant. La tendance serait, au moment où on écrit ces lignes, à un départ d’Old Trafford, toujours selon le média anglais…

Articles similaires