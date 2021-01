À Barcelone, c’est du mercato qui s’affiche en couverture de Mundo Deportivo hier matin. Et le quotidien catalan lâche une sacrée bombe. Alors que l’on pensait que tout était bouclé pour David Alaba au Real Madrid l’été prochain, le journal pro-barça nous apprend que l’Autrichien a été proposé aux candidats à la présidence du club. Tout comme un certain Sergio Agüero. Les deux joueurs arrivent en fin de contrat à l’issue de la saison avec leur club respectif et le Barça aimerait profiter de l’aubaine pour recruter deux superstars pour 0 € ! Les agents des deux joueurs ont pris contact avec le club blaugrana qui ne serait pas contre une arrivée libre l’été prochain. Et cela permettrait au Barça de chiper un joueur comme Alaba promis à l’ennemi madrilène depuis de longs mois. De quoi raviver les rivalités !

