Tous les feux sont (presque) au vert pour la prolongation de Lionel Messi avec le FC Barcelone. Selon El Confidencial, un accord a été trouvé entre les deux, parties pour un nouveau bail de deux ans. Sauf rebondissement de dernière minute, l’histoire va donc continuer entre la Pulga et le club catalan.

C’est probablement LA nouvelle qu’attendait tous les supporters du Barça. En fin de contrat, Lionel Messi ne devrait finalement pas aller voir ailleurs l’été prochain. Malgré les rumeurs insistantes, notamment concernant un intérêt du PSG, l’international argentin serait en passe de prolonger avec les Blaugrana. Selon les informations du très sérieux média espagnol El Confidencial, un accord aurait en effet été trouvé ces derniers jours entre les parties.



UN CONTRAT DE DEUX ANS SUR LA TABLE

Alors que son bail prend fin d’ici un mois, Messi devrait en signer un nouveau de deux saisons. «Bien que les conditions économiques finales, et notamment les conditions de paiement, soient soumises au résultat de l’audit que subit le club catalan, l’intention des deux parties est de signer le renouvellement dans les plus brefs délais», précise El Confidencial, plutôt optimiste sur la bonne issue des négociations.

De son côté, le sextuple Ballon d’Or aurait accepté de baisser son salaire, conscient des difficultés économiques de son club. Si rien n’est encore officiellement acté, la longue histoire d’amour entre Messi et le Barça semble donc proche de continuer. Pour au moins encore deux ans.

Articles similaires