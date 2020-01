Les dirigeants du FC Barcelone devraient voir une piste offensive se gâter au cours des prochains mois. La blessure de Luis Suarez n’a fait que confirmer l’évidence : le FC Barcelone a besoin d’un attaquant de pointe afin d’épauler, voir remplacer puis succéder à l’Uruguayen, qui aura bientôt 33 ans. Lionel Messi a glissé une piste à ses dirigeants. Il s’agit de Lautaro Martinez, son coéquipier en sélection argentine, qui explose depuis le début de la saison avec l’Inter. Ce dernier a déjà déclaré récemment vouloir poursuivre au sein du club milanais, mais les espoirs du FC Barcelone pourraient être définitivement douchés… D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l’Inter n’ont aucune intention de laisser filer Lautaro Martinez, quel que soit le prix. Le quotidien explique que la volonté des Nerazzurri serait de garder l’Argentin et Romelu Lukaku « pour toujours » et confirme que des négociations devaient débuter avec Martinez, afin de prolonger son contrat.

Agüero en alternative ?

Par ailleurs, toujours en raison de l’indisponibilité de Luis Suarez, Lionel Messi aurait invité ses dirigeants du Barça à se payer les services de Sergio Aguero. Lionel Messi est triste de la défection de Luis Suarez. Mais, soucieux de la compétitivité de son équipe barcelonaise, l’attaquant argentin ne reste pas les bras croisés. Il s’est même mué en directeur sportif en conseillant à ses responsables de recruter un nouvel attaquant. Pour lui, le joueur le plus à même à combler le vide laissé par El Pistolero est Sergio Aguero. Selon The Mirror, « La Pulga » s’est même entretenu avec son nouveau coach Quique Setien pour lui faire savoir que du sang-neuf en attaque est nécessaire. Il lui a probablement également mis en avance la complicité qu’il entretient avec son compatriote de City. Le sextuple Ballon d’Or voit grand pour les Blaugrana, mais il n’est pas sûr que sa direction se montre aussi ambitieuse en allant chercher l’un des buteurs les plus prisés du continent. De plus, il est également peu probable que le « Kun » accepte de quitter sa formation des Eastlands en plein milieu de la saison.