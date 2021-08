La poudrière après le feu d’artifice ? Alors que l’arrivée de Lionel Messi a concentré toute l’attention au sein du Paris Saint-Germain, la situation autour de Kylian Mbappé n’est pas plus clarifiée. L’attaquant est en fin de contrat en juin 2022 et n’a pas souhaité jusqu’ici prolonger. Que faire alors avec un joueur à la valeur marchande très élevée et à l’atout sportif certain ? Là est toute la question pour le club de la capitale. « Des réunions sont à venir » assurait L’Equipe hier.



UN NOUVEAU BAIL OU LA VENTE

Le quotidien sportif fait le point sur le dossier de l’international tricolore. Alors que le PSG vit un été de rêve avec un mercato cinq étoiles, Kylian Mbappé interroge par sa position. Lui qui avait réclamé une équipe compétitive et un « projet solide » autour de lui a été entendu avec les venues de Messi, Hakimi, Donnarumma, Ramos ou Wijnaldum. Pourtant, même la signature de l’ancienne star du Barça n’a pas fait se précipiter le natif de Bondy dans le bureau de Leonardo pour discuter d’un nouveau bail.

L’Equipe ajoute qu’il est « inimaginable » de ne pas tenter de miser sur un trio infernal Neymar – Messi – Mbappé pour le directeur sportif parisien. Dans la droite lignée des déclarations du président du club Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a pas hésité à mettre la pression sur sa star tricolore pendant la présentation de Messi. Paris est prêt à prolonger son joyau, même s’il devra sans doute dégraisser pour cela. Mais en l’attente de ces « réunions », les tractations restent au point mort, alors que le temps ne joue pas en la faveur du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé sera libre de s’engager où il le souhaite au 1er janvier.



LA TENTATION REAL SE FAIT PLUS FORTE

Le reste de l’Europe le sait très bien et n’attend que ça. En particulier du côté de Madrid. L’Equipe clame ainsi, comme la Cadena Ser le faisait jeudi, que le Real ne compte pas laisser passer l’occasion de s’arracher Mbappé, fan du club enfant. Le Français serait une tête de gondole idéale pour l’avenir des Merengue. Et l’opportunité de se l’offrir ne se présentera pas plusieurs fois. Ainsi, Florentino Pérez pourrait préparer une offre conséquente à « neuf chiffres » dès cet été, comme pour tâter le terrain. Une approche assez agressive toutefois puisqu’elle pourrait se chiffrer à 150 millions d’euros !

Le club madrilène compte déjà 122 millions d’euros prêts pour l’opération mais espère faire gonfler ce pactole avec les ventes de Martin Odegaard (qu’Arsenal souhaite récupérer), Luka Jovic, et Mariano Diaz. Si Paris n’est pas vendeur, l’enlisement de la situation avec Kylian Mbappé laisse entrevoir une possibilité, même infime pour le Real de rafler la mise.

Sinon, le club espagnol voit la manœuvre comme un moyen de plus de convaincre le joueur de son envie de le recruter libre pour la saison prochaine.

