Ayant retrouvé des couleurs au Metalist Kharkiv, Farès Bahlouli va avoir une nouvelle chance d’exploser au plus haut niveau. Le binational de 27 ans rejoint le SK Dnipro-1, formation ukrainienne qui disputera la Ligue Europa Conférence.

Il aurait pu voir sa carrière s’arrêter à seulement 24 ans, tant la déception voire le dégoût semblaient caractériser le parcours d’un talent immense et unanimement reconnu. Farès Bahlouli, pur produit de la formation lyonnaise, a déjà bourlingué (OL, AS Monaco, Standard de Liège, LOSC, Lyon la Duchère) avant de rejoindre la D3 ukrainienne.

Si ce choix avait semblé mettre un terme définitif à la progression du milieu de terrain, il n’en a finalement rien été. Chouchou du public, toujours très apprécié par les suiveurs de l’Olympique Lyonnais, le franco-algérien a retrouvé le plaisir de jouer au football et ses performances en troisième division ont d’abord permis au Metalist de remonter en D2 puis de s’y maintenir.

Après un an et demi, il est désormais temps pour Bahlouli de retrouver le plus haut niveau puisqu’il a officiellement signé au SK Dnipro-1, qui a également recruté le néo-international Yanis Hamache. La formation ukrainienne, éliminée en barrages de Ligue Europa, jouera notamment la Ligue Europa Conférence face à l’AZ Alkmaar, à l’Apoël Limassol et au FC Vaduz.

