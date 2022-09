Libre depuis la fin de son contrat avec le CFR 1907 Cluj en juin écoulé, Billel Omrani s’est engagé avec le Steaua Bucarest. L’international algérien restera donc en Roumanie et va côtoyer Rachid Bouhenna dans la formation de la capitale. Sa nouvelle formation, actuelle 13e du championnat, dispute la Ligue Europa Conférence UEFA.

Il était parmi les Verts qui ont animé le dernier stage de la sélection au mois de juin dernier. Omrani n’avait pas pris part aux deux sorties officielles de l’EN face à l’Ouganda et la Tanzanie. Toutefois, Djamel Belmadi lui a donné 19 minutes contre l’Iran en amical à Doha (Qatar).

A 29 ans, l’ancien sociétaire de l’Olympique Marseille aura un nouveau challenge. Il reste sur une saison 2021-2022 mitigée avec un bilan de 7 buts et 11 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. On notera qu’en plus de la formation roumaine, Al-Faïsaly (Arabie saoudite) et Konyaspor (Turquie) voulaient l’attaquant Dz qui a préféré rester dans un championnat qu’il connaît.

