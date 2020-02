Sauf coup de théâtre, l’attaquant Lionel Messi ne tournera pas le dos au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Aujourd’hui, c’est clairement le moment de l’apaisement des esprits au Barça. Rappelons que Messi avait pointé du doigt Eric Abidal par la voie médiatique. Le capitaine du FC Barcelone avait pris la défense du groupe suite à une critique du directeur sportif. Rapidement, les médias espagnols avaient mis l’accent sur le fait qu’Abidal était sur la corde raide.

Mais finalement, le président barcelonais, Josep Maria Bartomeu, avait choisi de ne pas limoger ce dernier. En prime, l’homme d’affaires avait tout mis en œuvre afin qu’Eric Abidal et Messi se réconcilient en coulisses. A priori, il n’y a donc plus le feu au Camp Nou à l’heure actuelle. Selon Sky Sports, «La Pulga» a «l’intention de rester à Barcelone malgré la dispute publique» avec l’ancien défenseur.

Des «sources proches de l’homme âgé de 32 ans» ont assuré cela au média britannique. Lionel Messi «reste déterminé» à honorer son contrat actuel jusqu’au bout au Barça. Ce dernier expirera, on le rappelle, le 30 juin 2021. Sky Sports assure que le gaucher est « ouvert à discuter d’une prolongation ». Toutefois, l’attaquant n’est « pas pressé » de le faire.

Surtout, Messi privilégie le fait d’évoquer cela, avec les décideurs du FC Barcelone, « d’année en année ». Pour leur part, les dirigeants privilégieraient un engagement longue durée, voire à vie, pour «La Pulga». Au sein du vestiaire catalan, le capitaine Lionel Messi a marqué des points auprès de ses coéquipiers. Ils ont apprécié son intervention afin de les défendre face à Abidal.

Articles similaires