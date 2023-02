Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad a présidé, mardi, une réunion de coordination par visioconférence avec 18 walis des wilayas du sud destinée à faire connaître les différentes mesures relatives à la création des dix nouvelles wilayas, indique un communiqué du ministère.

“Dans le cadre du suivi permanent et constant de l’opération d’installation des nouvelles wilayas et leur dotation en ressources humaines et matérielles nécessaires à leur bon fonctionnement, M. Brahim Merad, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a présidé mardi une réunion de coordination par visioconférence ayant regroupé 18 walis des wilayas du sud”, précise le communiqué.

La réunion a été consacrée “à faire connaître les mesures administratives, financières et matérielles inhérentes à la création des dix nouvelles wilayas et à arrêter le bilan périodique de suivi de l’application des recommandations issues de la réunion interministérielle dédiée à ce thème tenue le 1 décembre 2022 sous la présidence du Premier ministre”, précise le document.

Les interventions des walis présents à la réunion ont permis de “mettre la lumière sur le taux de parachèvement des opérations de transfert d’actifs et de passifs et sur les projets inscrits au titre des différents programmes de développement, outre le soutien aux wilayas en termes d’encadrement humain et de moyens matériels nécessaires”, note le communiqué, ajoutant que la rencontre a été une occasion pour “débattre des moyens de prise en charge de certaines préoccupations en suspens soulevées en coordination avec les différents départements ministériels”.

Le ministre a réitéré “l’accompagnement total et continu de ces wilayas en exécution des instructions du président de la République en vue de les rendre complètement fonctionnelles”, insistant sur “l’importance d’augmenter la cadence du travail pour parachever l’entrée en service de toutes les structures publiques, notamment celles ayant trait directement au quotidien du citoyen, en sus d’accélérer la finalisation des projets de développement au regard de leur impact positif sur la population de ces régions”.

Pour M. Merad, “ces projets doivent concerner tout le territoire de la wilaya”. Par ailleurs, le ministre a réaffirmé “la nécessité d’exploiter au mieux les capacités de ces wilayas pour enclencher une dynamique économique à même de créer de la richesse et de l’emploi”, ajoutant que sa visite dans plusieurs de ces wilayas lui a permis “de s’enquérir de la volonté sincère de tous les acteurs de chaque wilaya de relancer le développement suivant une approche participative et constructive”.