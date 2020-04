Le Ramadhan est un mois particulier, favorable à la convivialité familiale et au rapprochement social, notamment en nocturne. Mais surtout un mois de grande consommation durant lequel les zones commerciales sont prises d’assaut et où l’effervescence est à son comble. Ce mois singulier intervient à un moment sensible de l’évolution de la situation sanitaire. Et le premier jour du mois béni a laissé voir des images inquiétantes dans les marchés et autres centres commerciaux. Beaucoup de nos concitoyens semblent ne point s’encombrer des règles de distanciation imposées par une situation difficile dans l’espace public. Comme si la situation exceptionnelle que nous vivons n’est qu’une fiction à laquelle ne croient que les incrédules. Après un mois de confinement pénible, la tentation demeure forte de succomber à un fonctionnement normal durant un mois pas comme les autres. Le réajustement par le gouvernement des horaires de confinement n’est pas un coup de starter au retour à la normale. C’est un allègement qui invite plutôt à doubler de vigilance. Et l’occasion de se répéter l’évidence. C’est du respect scrupuleux des règles que dépend le dé-confinement tant attendu. Il y a un risque évident de relâchement qui pourrait faire capoter les efforts et les sacrifices investis depuis des semaines par les citoyens. Les infractions pour non-respect des mesures de confinement sont de plus en plus enregistrées. Les transgressions des propriétaires de locaux commerciaux, qui passent outre les règles en activant sans autorisation, sont souvent rapportées par les médias. La situation nationale de la propagation de la pandémie reste sous contrôle mais n’est pas hors de la zone de danger. Un prompt retour au fonctionnement d’avant sans prendre les précautions qu’il faut risque de faire basculer le pays dans une situation plus complexe. La pandémie de Covid-19 est toujours active dans le monde. La situation de stabilité n’est pas la fin de la pandémie.