Encore un nouveau titre qui vient garnir le palmarès d’Imane Khelif. Après sa médaille d’or décrochée le 29 janvier dernier lors de la Nations Cup 2022 tenue en Serbie, elle a conquis le titre lors du Mémorial de Strandja en Bulgarie dimanche. Toujours chez les poids légers (63 kg). Cette nouvelle performance ne peut que conforter son statut d’espoir principal de la boxe algérienne pour régner au niveau mondial.

Par Mohamed Touileb

A un peu plus de deux mois des championnats du monde de boxe, programmé pour mai prochain, Khelif semble prête à en découdre et aller chercher le titre mondial chez les 63 kg. Après les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo qui se sont déroulés l’été dernier au Japon et son encourageante 5e place chez les 60kg, la boxeuse Dz a décidé de combattre dans la catégorie au-dessus.



Qualité confirmée

Et on ne peut dire que cela a joué en sa faveur comme le montrent ses récents résultats dans les compétitions mondiales « mineures » où elle réussit à dominer ses adversaires. La dernière en date était la Russe Nataliya Sychugova, médaillée de bronze lors des Championnats d’Europe des moins de 22 ans. Ce qui veut dire qu’elle a un potentiel non-négligeable. Le fait que Khelif réussisse à dominer des adversaires de ce calibre montre que sa courbe de progression depuis les Olympiades japonaises est clairement ascendante. Elle semble avoir de sacrées qualités pour être la reine chez les poids légers dans pas longtemps. Le mois dernier, quand elle avait triomphé en Serbie, elle nous avait assuré qu’elle avait toujours faim et qu’elle faisait des Mondiaux son objectif ultime.

Entretemps, elle a fait une escale réussie à Sofia en terre bulgare où elle a pu étaler ses qualités pugilistiques. « Désormais, je suis focalisée sur les deux prochaines compétitions dans le calendrier. Tout d’abord, il y a les Mondiaux de boxe dans trois mois puis les Jeux Méditerranéens 2022 d’Oran inscrits récemment au programme de l’AIBA », nous avait-elle indiqué.



3 podiums sur 4 pour l’Algérie

La native de Tiaret a un programme bien établi pour arriver dans les meilleures dispositions pour les JO-2024 à Paris (France) où elle compte briller. En attendant, elle répète ses gammes chez les -63 kg. Et il faut savoir que lors des Olympiades à venir, elle devra boxer de nouveau chez les -60kg car il n’y a pas les -63kg au JO.

In fine, notons que lors du rendez-vous bulgare, deux autres algériens ont pu monter sur le podium. Ainsi, Roumaïssa Boualem a décroché la médaille d’argent chez les 50 kilos. L’Algérienne a été vaincue en finale par la Kazakh Nazym Kyzaibay. Pour sa part, Abdel-Nacer Ben Laribi s’est contenté du bronze chez les 63,5 kilos messieurs. Le boxeur n’a pas pu aller au-delà des demies en subissant la loi de Khartsyz Yaroslav (Ukraine). L’Algérie aurait pu faire un 4/4 podiums si Ichrak Chaïb ne s’était pas faite sortir dès les quarts par Dariga Shakimova (Kazakhstan).