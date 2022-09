Huawei Télécommunication Algeria et l’université Mouloud -Mammeri de Tizi Ouzou ont procédé lundi à la signature d’un Mémorandum d’entente portant la mise en place d’une Académie d’excellence TIC Huawei.

Prenant la parole lors de cette cérémonie, le représentant de Huawei Algérie a rappelé que «Huawei avait signé, en 2018, un mémorandum d’entente avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, visant la création de 30 Huawei ICT Académie. Aujourd’hui, Huawei a mis en place 40 ICT Académie à travers les différentes universités et établissements de l’Enseignement supérieur dans différentes régions du pays. Aujourd’hui, près de 1 000 enseignants ont été certifiés et plus de 5 000 étudiants également sont certifiés Huawei».

Quant au Recteur de l’université Mouloud-Mammeri, il a indiqué : «Nous sommes très honorés de signer aujourd’hui avec la société Huawei, une convention gagnant/gagnant. Ainsi, Huawei s’engage à assurer la formation des cours HCIA/HCIP/HCIE au profit des formateurs désignés par l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou dans les domaines liés aux Datacom, WLAN, Security, Storage, Cloud Computing, Cloud Service, Data Center et Transmission».

A travers ce Mémorandum Huawei veillera à assurer la formation des cours HCIA/HCIP/HCIE au profit des formateurs désignés par l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou dans les domaines liés aux Datacom, WLAN, Security, Storage, Cloud Computing, Cloud Service, Data Center et Transmission.

Huawei accompagnera en outre l’université Mouloud-Mammeri et facilitera la mise en œuvre du programme Académie d’excellence TIC, en mettant à la disposition de l’université les moyens humains nécessaires à la réalisation de cet objectif. Il est également question de mettre en place un portail d’accès à la plateforme d’apprentissage en ligne de l’Académie d’excellence TIC, dédié à l’université Mouloud-Mammeri.

Dans le cadre de ce mémorandum, des vouchers nécessaires seront fournis pour passer les examens de certification et permettre aux formateurs et aux étudiants de passer les certifications professionnelles HCIA/HCIP/HCIE. n

