Lionel Messi a confirmé son départ du Barça hier en conférence de presse. L’Argentin a expliqué qu’il voulait rester, même au prix d’une baisse drastique de son salaire, mais que les règles de la Liga l’en ont empêché. Il n’aurait en fait pas pu signer à nouveau avec Barcelone, même gratuitement. «J’ai proposé de baisser mon salaire de 50%. J’ai tout essayé.» Lionel Messi a, dit-il, tout tenté pour rester au FC Barcelone. Mais le sextuple Ballon d’Or, après 21 ans en Catalogne, a dit adieu à son club de toujours lors d’une conférence de presse hier. Il a expliqué avoir fait le maximum, comme le club et son président Joan Laporta, pour continuer sous la tunique blaugrana. Mais, en raison des règles de la Liga, cela n’a pas été possible. Même si Messi avait, hypothétiquement, décidé de jouer gratuitement pour le club qu’il «aime». Le règlement de la Liga impose en effet une sorte de salary cap. La masse salariale d’un club ne doit pas dépasser 70% de son chiffre d’affaires. Or, dans le cas du Barça et selon les chiffres donnés par le président Joan Laporta lui-même vendredi, la somme des salaires barcelonais représente actuellement… 95% du chiffre d’affaires du club. Ajoutez Messi, et le chiffre atteindrait 110% !



BARCELONE PAIE SA GESTION CATASTROPHIQUE

Le club blaugrana est donc interdit d’enregistrer de nouveaux joueurs. D’après plusieurs sources espagnoles, il n’aurait d’ailleurs toujours pas fait valider les contrats de ses recrues estivales Memphis Depay, Eric Garcia, Emerson Royal et Sergio Agüero. Le bail de Messi s’étant terminé cet été, il aurait aussi été considéré comme un nouveau joueur. Impossible donc pour l’Argentin de rempiler, sauf si le Barça avait coupé près de 200 millions de sa masse salariale cet été. Mission impossible. Barcelone paie donc sa gestion catastrophique des dernières années.

Le contrat le plus récent de Messi, qui pesait près de 575 millions d’euros, a forcément joué. La récente folie dépensière du club (Coutinho à 145 millions d’euros, Dembélé à 130 millions, Griezmann à 120…) aussi. Le Barça aurait perdu près de 475 millions d’euros l’an passé d’après Laporta, et cumulerait un peu plus d’un milliard d’euros de dettes. Une situation intenable qui a précipité la perte du meilleur joueur de l’histoire du club – voire de l’histoire, tout court. n

