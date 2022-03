Par Mohamed Touileb

Le choix n’était pas anodin. Le Cameroun pouvait recevoir l’Algérie au Stade d’Olembe (Yaoundé). Mais les « Lions Indomptables » ont opté pour l’antre de Japoma (Douala). Une domiciliation motivée par le fait que l’équipe nationale n’avait gagné aucun de ses trois matchs sur lesdits lieux lors de la CAN-2021. Toutefois, l’aspect psychose ne tient pas vraiment si l’on se réfère aux propos de Riyad Mahrez tenus ce lundi à l’arrivée des Verts à Malabo en Guinée équatoriale où ils feront un court stage avant de se rendre au Cameroun. Le capitaine de l’EN est confiant. Pas dans l’excès. Mais il n’a pas peur. « On vient ici pour faire un bon match. On va tout donner », a assuré le gaucher au micro d’Ennahar TV. Questionné sur le fait de rejouer à Japoma, le sociétaire de Manchester City n’a pas semblé particulière effrayé par l’idée de se produire sur des lieux qui ne rappellent pas franchement de beaux souvenirs.



« L’essentiel c’est qu’on soit bons »

Son avis était tranché. Tout dépendra des Fennecs et de leur rendement. Peu importe le lieu et l’état de la pelouse qui semble tout de même s’être améliorée. « On s’en fout de Japoma. L’essentiel c’est qu’on soit bons », a balancé le Citizen. Les Verts se concentreront sur exclusivement sur leur rendement avec une abstraction totale des paramètres qui vont entourer cet acte I face aux joueurs de Rigobert Song.



Belmadi veut renaître là-bas

Pour sa part, le sélectionneur Djamel Belmadi sait pertinemment que lui et les sien seront en terrain hostile. Dans « le stade où l’on a perdu beaucoup de choses » comme le sélectionneur l’a si bien résumé. En effet, le titre de champion d’Afrique, la série d’invincibilité et la confiance, tout a été laissé dans cette enceinte de Douala.

Toutefois, l’histoire veut qu’ « El-Khadra » retourne sur place pour l’acte I du dernier tour qualificatif au Mondial 2022. Pas de quoi faire peur au coach qui assure que ses protégés.

Ces derniers ont la détermination pour « se racheter et procurer de la joie au peuple. C’est ce qui nous anime. Après le 29 mars on veut être dans une préparation et de l’euphorie et se préparer à cet bel évènement qu’est la Coupe du Monde. Les joueurs ont la détermination pour le faire. On va renaître là-bas » comme l’assure l’entraîneur. Tout reste à faire. Pour rappel, ce duel est prévu dans 4 jours avant le match «retour» le 29 du mois en cours au Stade Mustapha-Tchaker (Blida). Les protégés de Belmadi ont pour but de passer ce dernier écueil dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

M.T.

Articles similaires