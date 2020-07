Zetchi : « Il est impossible qu’il porte le maillot de l’EN» Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a donné son avis sur Karim Benzema qui est en train de réaliser une saison flamboyante avec le Real Madrid. Pour le patron de la FAF, « c’est le meilleur attaquant au monde » et « il est 100% Algérien.» Ces déclarations ont été faites lors d’une interview accordée au quotidien espagnol AS que voici en intégralité.

AS : Pour ceux qui ne le savent pas, Benzema est Algérien, pas vrai ?

Zetchi : Totalement. Karim Benzema est 100% algérien, mais il a la nationalité sportive française.



Que pensez-vous du rendement du numéro 9 cette saison avec le Real Madrid ?

C’est le meilleur attaquant du monde. Un joueur très complet qui, ces dernières années, a marqué beaucoup plus de buts et qui joue dans un grand club comme le Real Madrid. C’est le rêve de tout joueur et il a la chance de le réaliser. »



Y’a-t-il des chances pour qu’il puisse porter le maillot de l’Algérie un jour ?

Ça ne sera pas possible. L’article 15 du règlement de la FIFA stipule qu’un joueur qui a joué un match officiel avec une équipe ne peut jouer qu’avec cette équipe. Il y a une petite exception au paragraphe 2. Si le pays d’origine (dans ce cas la France) retire son record sportif, il pourra jouer pour l’Algérie. Mais ce n’est pas à nous de décider. Nous n’avons jamais essayé de faire jouer Benzema avec l’Algérie parce qu’il appartient à la France sur le plan sportif. Ce n’est pas possible.



Vous n’aimeriez pas le voir avec Mahrez ?

Il est clair que Mahrez et Benzema sont deux grands talents algériens de deux nationalités sportives différentes, donc leur tandem n’est pas possible. Ils ont montré de grandes choses avec leurs clubs lors de compétitions très compliquées.



Comment le championnat d’Espagne est-il vécu là-bas (en Algérie) ?

Le championnat espagnol est très suivi par les Algériens car ils aiment le football et surtout le beau jeu. De nombreux Algériens partent généralement en Espagne pour se rendre au stade et ressentir cette atmosphère.



Une dernière question : Vous préférez le Barça ou Madrid ?

Les deux. En Algérie, il y a beaucoup d’admirateurs de Cristiano Ronaldo qui était à Madrid et de Messi qui est au Barça. Et aussi beaucoup d’autres joueurs comme Benzema, Zidane…