L’Office Rhiad El Feth organise demain jeudi un concert qui rend hommage aux grands maitres de la musique chaabie sous le thème « Hna w Lhih » et qui sera animé par le chanteur et multi instrumentiste Mehdi Djama à partir de 19h30 au Petit Théâtre.

Le projet HNA W LHIH consiste à faire connaitre nos cultures à travers le monde et le temps en rendant hommage aux grands maitres compositeurs et créateurs de la musique chaabie, plus précisément la chansonnette, l’une des formes les plus récentes du chaabi. Les maitres de ce style ont universalisé le chaabi en créant des mélodies très modernes tout en restant dans l’authenticité.

Ces derniers sont aussi paroliers, leurs textes sont basés et inspirés par leurs vies, le quotidien de l’Algérien ou traitant des sujets d’amour, d’amitié et de trahison. Mehdi Djama, après avoir passé plusieurs années entant que musicien de session et faire partie de l’élite des musiciens algériens, se lance dans une nouvelle aventure. Ce saxophoniste, guitariste et multi instrumentiste et aussi arrangeur entreprend avec fierté son premier projet solo qui le replonge dans son enfance. Bercé par les magnifiques mélodies entrainantes jouées par son père sur un instrument typiquement algérien la mandole, le chaabi a toujours fait partie de sa vie.

Diplômé en musique, il passe par plusieurs styles de musique et tombe amoureux de la musique latino brésilienne, la musique du monde ainsi que le jazz. Plongé dans la recherche, l’apprentissage de ces mondes nouveaux, il trouve des similitudes importantes entre ces styles et le chaabi.

De ses découvertes, il entremêle toutes ces sonorités pour donner naissance au projet HNA W LHIH.

R. C.

