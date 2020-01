Ils étaient plus de 200 patrons d’entreprises algériennes à prendre part au Forum des hommes d’affaires algéro-turcs, qui s’est tenu dimanche dernier à Alger. Du côté de la délégation d’hommes d’affaires turcs, et comparativement au précédent Forum organisé en février 2018 à Alger, 40 d’entre eux participent pour la première fois. « Cela démontre au moins deux choses, d’une part, nos patrons sont convaincus du degré de compétences des entreprises turques chacune dans sa spécialité et de viser un partenariat et, d’autre part, un engouement chez les patrons turcs à venir investir en Algérie », juge Mehdi Bendimered vice-président du Forum des chefs d’entreprise (FCE) et chargé des relations internationales. Ce dernier, présent au Forum et contacté par nos soins, estime par ailleurs que la forte délégation turque « témoigne de l’attractivité de l’Algérie chez les hommes d’affaires de ce pays ». Toujours selon ce responsable auprès du FCE, « il va de soi que l’annulation de la règle 49/51 du code des investissements étrangers explique le fort engouement des Turcs à venir investir en Algérie ». Notre interlocuteur estime par ailleurs que nos industriels peuvent grandement tirer profit de la forte expérience de nombreuses entreprises turques dans plusieurs domaines d’activités et surtout dans les secteurs à forte valeur ajoutée chez nous.

Le vice-président du FCE a indiqué que « les industriels turcs, en venant investir en Algérie, visent le marché africain du fait que pour eux nous leur offrons la possibilité d’avoir accès au marché à moindre coût de part notre position géographique, c’est-à-dire à la porte de l’Afrique ». Et d’ajouter dans ce sens : « En produisant chez nous, cela peut les rendre compétitifs dans un marché africain très demandeur. » A propos des secteurs d’activités où il serait intéressant pour le pays de nouer des relations de partenariat avec les Turcs, Mehdi Bendimered nous a précisé : « C’est surtout dans les secteurs où il nous faut vite développer, notamment le bâtiment, les énergies renouvelables (photovoltaïque) et l’industrie manufacturière, des secteurs où ils excellent ». Pour M. Bendimered, « le modèle turc peut devenir un cas d’étude pour nous et nous donner de la visibilité pour développer notre économie. C’est un modèle qui a prouvé son efficacité ». Ajoutant que « le plus intéressant dans le modèle turc, c’est qu’on peut à moyen terme diversifier notre économie et par voie de conséquence booster nos exportations hors hydrocarbures, ce dont nous avons grandement besoin d’autant que nos recettes extérieures provenant de l’exportation ne vont pas cesser de diminuer ». « Dès lors où les entreprises assurent le transfert de leur savoir-faire, il devient tout à fait indiqué de concrétiser des contrats de partenariat avec elles », a-t-il ajouté. Dans cette perspective, notre locuteur nous fera savoir qu’une rencontre sectorielle est prévue, entre les hommes d’affaires des deux pays, en novembre prochain en Turquie.

Selon des échos qui nous sont parvenus du Forum, tout porte croire que du côté turc, on affiche une volonté à renforcer les investissements en Algérie, car convaincus que notre pays a de bons fondamentaux. En effet, c’est le plus grand pays d’Afrique, avec de nombreux et importants gisements de matières premières et surtout un littoral pour l’export.

