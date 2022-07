Avec la conclusion de cet important accord dans le domaine des hydrocarbures s’ouvrent des perspectives de conclusion de nouveaux contrats amont à court terme avec d’autres compagnies étrangères permettant l’accroissement de la production et de l’exportation, notamment de gaz algérien vers l’Europe.

Après un recul depuis plusieurs années des investissements étrangers en Algérie dans le secteur des hydrocarbures, si indispensables au développement rapide des ressources gaz et pétrole du pays, la voie est ouverte aujourd’hui à un accroissement des investissements étrangers dans l’amont pétrolier et gazier. En effet, Sonatrach a signé hier un méga contrat de développement des périmètres situés dans le bassin de Berkine à 300 kilomètres au sud-est de Hassi Messaoud, les blocs 404 et 208, avec les géants pétroliers Oxy, Total et ENI. Le montant des investissements qui seront engagés par les quatre compagnies dans le développement de ces champs est estimé à près de 4 milliards de dollars. L’objectif des travaux est de récupérer plus de 1 milliard de barils équivalent pétrole supplémentaires. De type partage production, le contrat s’inscrit, rappelle le communiqué de Sonatrach, dans le cadre du protocole d’accord conclu le 31 janvier 2021 par ces partenaires. Il s’agit d’une extension de l’accord signé en octobre 1989 portant sur le développement de ces périmètres dans le cadre de la loi 86-14.

D’une durée de 25 ans, ce méga contrat entre en application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il s’agit du troisième accord portant sur le développement de l’amont conclu dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures après celui conclu avec l’ENI fin 2021 portant sur le développement de champs de Berkine sud et celui conclu avec Sinopec sur Zarzaitine. Il est cependant jusqu’ici le plus important en termes de montant d’investissement, ainsi que de quantités d’hydrocarbures qu’il permet de récupérer ou de produire, dépassant 1 milliard de barils équivalents pétrole. En clair, ces champs sont exploités depuis plusieurs années par ces compagnies.

Sonatrach et ses partenaires engagent ainsi de nouveaux investissements pour récupérer des quantités supplémentaires d’hydrocarbures de ces champs, pétrole, condensat et GPL, et donc accroître la production de ces gisements. Précisément, indique le communiqué de Sonatrach, les parties s’engagent à poursuivre le développement et l’exploitation de ces blocs à travers un programme de travaux comprenant une acquisition sismique 3D haute densité, le forage de 100 puits, la reconversion de 46 puits principalement en puits à procédé wag (injection d’eau et de gaz). Parmi les objectifs principaux du plan de développement de ces champs est l’amélioration du taux de récupération des quantités d’hydrocarbures accumulées dans ces champs, le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar a indiqué au cours de la cérémonie de signature que le taux de récupération sera hissé à 55% à travers le programme de travaux. Il a également indiqué que le groupe «vise la production de 200 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) par an», rappelant qu’il œuvre également pour «le renouvellement des réserves d’hydrocarbures, permettant d’assurer la sécurité énergétique de l’Algérie, à travers les opérations d’exploration, ainsi que la revalorisation des réserves en place». Le plan de développement prévoit également, ajoute le communiqué, la réalisation de schémas directeurs et d’optimisation des installations, l’application de solutions en matière de digitalisation : (oil field digitalization), la mise en oeuvre de 2 projets pilotes visant à accroître le taux de récupération des réserves d’hydrocarbures de ces champs (enhanced oil recovery EOR) et de projets environnementaux visant à réduire l’émission de CO2 dans l’exploitation de ces champs ou à minimiser l’empreinte carbone.



Forage de 100 puits et amélioration du taux de récupération



Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a, au cours de la cérémonie de signature affirmé que ce contrat ouvrira des horizons prometteurs pour la conclusion de nouveaux contrats à l’avenir et le renforcement de la capacité de production d’hydrocarbures du pays. La patronne d’Oxy Vicki Hollub a déclaré que ce contrat constitue une opportunité pour élargir les investissements dans le domaine des hydrocarbures en Algérie. Tandis que Laurent Vivier, Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord, E et P à Total Energies, a affirmé que ce nouveau contrat sur l’actif de Berkine, grâce à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, marque une nouvelle étape dans notre partenariat stratégique avec Sonatrach. «Il entre dans la stratégie de notre compagnie de développer des projets à bas coût tout en contribuant à des programmes de réduction des émissions afin de minimiser notre empreinte carbone». Autre aspect important dans ce plan de développement est celui de valoriser les gaz associés en vue de dégager des quantités supplémentaires de gaz exportables vers l’Europe à travers cette production de gaz associé de ces champs. En ce sens, Claudio Descalzi, le PDG d’ENI a insisté sur les quantités supplémentaires de gaz exportables vers l’Europe à travers le développement de ces champs. «A travers ce nouveau contrat, des volumes additionnels de gaz seront destinés à l’exportation et à satisfaire la demande domestique en cohérence avec l’engagement de l’ENI en matière de transition énergétique. L’accord met en relief aussi le partenariat stratégique avec Sonatrach qui vise l’investissement à long terme en Algérie pour maximiser la valeur de l’actif». Le communiqué de Total, lui, évoque une possibilité d’exportation de gaz qui sera étudiée par les partenaires dans cet accord : «La possibilité de développer et de valoriser les ressources associées en gaz sera étudiée par les partenaires. Ce qui aurait pour effet d’accroître le potentiel exportation de gaz à destination de l’Europe». Le communiqué de l’ENI abonde également dans le même sens : «Le contrat permettra la future valorisation de quantités significatives de gaz associés qui pourraient devenir exportables, contribuant à la diversification de l’approvisionnement en gaz de l’Europe».

Il faut savoir que le bloc 404 dit HBNS et ses champs satellites et le bloc 208 dit champ d’El Merk produisent essentiellement du pétrole. Le premier mis en service en 1998 produisait 300 000 barils/jour de pétrole. Sa production de pétrole est en déclin aujourd’hui. Le second mis en service en 2013 produisait 100 000 barils/jour et des quantités importantes de condensat et de GPL. Ces champs sont opérés par la compagnie américaine Oxy qui détient une part de 24 %.

ENI et Total y détiennent respectivement une part de de 12,5% et 12,25%, contre 51% pour Sonatrach. L’association entre les quatre partenaires a permis d’investir 10 milliards de dollars dans ces champs et de produire jusqu’ici 2,7 milliards de barils équivalent pétrole.