La marine turque a effectué des exercices de tir en Méditerranée orientale, a annoncé dimanche le ministère turc de la Défense, dans un contexte de tensions avec la Grèce au sujet de l’exploration gazière. «Des éléments de notre commandement de la force navale ont effectué des exercices de tir en Méditerranée orientale», a affirmé sur Twitter le ministère turc de la défense, sans préciser dans quel secteur de la Méditerranée ces exercices ont eu lieu. Le ministère a cependant partagé des photos où les tirs effectués et les navires turcs sont visibles. Les exercices militaires d’Ankara interviennent alors que l’Union européenne a décidé le 10 décembre dernier de sanctionner les actions «illégales et agressives» de la Turquie en Méditerranée contre la Grèce et Chypre. Les travaux d’exploration gazière menés par la Turquie en Méditerranée orientale, dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre, étaient depuis des mois au centre de tensions. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a cependant affirmé vendredi à la chancelière allemande Angela Merkel vouloir ouvrir une «nouvelle page» avec l’UE. Affirmant que le rôle de la Turquie est «constructif», M. Erdogan a accusé la Grèce de refuser de négocier.

