Après deux années marquées par de nombreuses tensions et ruptures de médicaments au rythme des différentes vagues Covid en Algérie, l’accalmie est également revenue quant à la disponibilité des médicaments, a récemment affirmé Lotfi Benbahmed, ministre de l’Industrie pharmaceutique, à l’occasion de la première édition des Journées internationales sur l’évaluation des technologies de santé.

Par Sihem Bounabi

En effet, afin de faire face et d’anticiper les ruptures de médicaments, plusieurs mesures ont été prises par le ministère de l’Industrie pharmaceutique qui ont permis d’améliorer la situation au niveau du marché algérien.

L’une de ces mesures phare est la mise en place, en 2021, de l’Observatoire national sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, du médicament, réunissant tous les acteurs du secteur du médicament avec pour objectif de réguler le marché du médicament. Le ministre de l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed revient sur l’importance d’un tel observatoire dans une déclaration à la Radio nationale : « Avant, il n’y avait que les acteurs de la chaîne du médicament, les officinaux, les producteurs, les distributeurs, les importateurs et leurs représentants. Aujourd’hui, on y intègre les prescripteurs car, fondamentalement, ce sont eux qui savent quel médicament est disponible ou pas ». Il affirme dans ce sillage que « cette liste est actualisée chaque mois dans la vision de préserver notre système de santé ». Il est à noter que toutes ces données sont regroupées sur une plateforme qui permet de suivre la situation en temps réel. Selon le Dr Messaoud Belambri, président du Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo), « actuellement, la situation s’est beaucoup améliorée par rapport à ce que nous avons connu avec beaucoup de perturbations durant les 3e et 4e vagues de contamination à la Covid, en Algérie, mais, aujourd’hui, la situation tend à se normaliser. Il y a une nette amélioration quant à la disponibilité des médicaments en officine ». Ajoutant que « les pratiques contre lesquelles on avait réagi à l’époque, comme les ventes concomitantes et les rétentions de stocks, la situation est beaucoup plus saine actuellement ».

Le président du Snapo estime que l’amélioration de la situation épidémique qui s’est stabilisée, ces dernières semaines, avec pour conséquence la diminution de la forte demande, contribue également à la stabilisation des demandes de médicaments et de facto de leur disponibilité. Concernant le volet de certaines pratiques qui perturbent le marché du médialement, Lotfi Benbahmed a aussi souligné que la cellule de veille et de suivi de la disponibilité des médicaments, regroupant les représentants du ministère et ses partenaires, procède au contrôle et l’inspection de la chaîne de distribution ainsi que la pratique commerciale dans la chaîne de distribution pour le renforcement de cette disponibilité. Cette cellule peut, en cas de manque, interpeller les producteurs pour produire les médicaments en manque et couvrir le marché. Pour rappel, le ministère de l’Industrie pharmaceutique, suite aux nombreuses alertes lancées par le Snapo, quant aux pratiques illégales de certains distributeurs et grossistes de produits pharmaceutiques comme les ventes concomitantes et la rétention de stock, afin d’assurer la disponibilité continue des médicaments, avait renforcé son programme d’inspection dès le 31 janvier dernier. Il s’agissait de multiplier l’intervention des brigades d’inspection mixtes des ministères du Commerce et de l’Industrie pharmaceutique, de lutter contre toutes pratiques commerciales susceptibles d’entraîner des tensions et ruptures d’approvisionnement de certains médicaments, telles les pratiques de rétentions, de ventes concomitantes, de vente dites par packs, et qui exposeraient les contrevenants à sanctions administratives, financières et pénales conformément à la législation en vigueur.

Suite à ses inspections, des dizaines de mises en demeure avaient été émises ainsi que la fermeture de quelques distributeurs, ce qui a permis de réguler le marché. Un nouveau cahier des charges a également été mis en place pour un assainissement du secteur.

Malgré cette accalmie et l’amélioration de la situation, il est bon de rappeler qu’une boîte e-mail requetemedic@miph.gov.dz est mise à la disposition des pharmaciens d’officine, victimes de ces pratiques commerciales illégales ou pour signaler toutes perturbations de la disponibilité de médicament. n