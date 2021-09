Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a indiqué hier à Alger que la relance du secteur de l’industrie pharmaceutique avait permis une baisse de la facture d’importation, avec une économie de 500 millions de dollars escomptée pour l’année 2021 et le maintien de ce rythme les années à venir.

Présentant le Plan d’action du Gouvernement devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Benabderrahmane a précisé que «la relance du secteur de l’industrie pharmaceutique avait permis une baisse de la facture d’importation, avec une économie de 500 millions de dollars escomptée pour l’année 2021», ajoutant que le Gouvernement entendait «maintenir ce rythme les années à venir, en veillant à asseoir les bases d’un partenariat rentable fondé sur le transfert de technologie». Le Premier ministre a également souligné la volonté du Gouvernement d’atteindre l’autosuffisance dans le domaine de la fabrication de médicaments pour accéder aux marchés extérieurs. Soulignant le caractère «prioritaire» de l’industrie pharmaceutique dans le Plan d’action du Gouvernement, M. Benabderrahmane a mis en avant les efforts du Gouvernement pour asseoir une sécurité sanitaire et poursuivre le processus de développement de ce secteur. Selon lui, les investissements seront orientés vers les médicaments à haute valeur ajoutée, notamment les médicaments anticancéreux, les insulines et autres produits strictement importés de manière à couvrir 70% des besoins nationaux et à réduire les déséquilibres de la balance commerciale. n

