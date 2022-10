Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a rassuré avant-hier que les médicaments anticancéreux sont disponibles sur tout le territoire national. «Les médicaments destinés au traitement du cancer et d’autres maladies, touchés par une pénurie ces derniers mois, sont désormais disponibles grâce aux mesures prises par le groupe Saidal et la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)»,

a-t-il précisé en soulignant que «la PCH se chargera de la distribution de tous ces médicaments sur l’ensemble du territoire».

Par Sihem Bounabi

Le ministre s’est exprimé sur la résolution de la disponibilité des traitement anticancéreux à l’occasion d’une visite au service d’oncologie de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Rouiba à l’est d’Alger, dans le cadre de la clôture du mois d’Octobre rose de sensibilisation sur la prévention contre le cancer du sein. Il était accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, pour l’inauguration d’un centre de radiothérapie destiné aux cancéreux. Il a annoncé à cette occasion l’ouverture prochaine d’un Centre similaire au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Issad-Hassani de Beni Messous, destiné à la prise en charge des patients d’Alger ouest.

Pour rappel, la semaine dernière, le ministre de l’Industrie pharmaceutique et le ministre de la Santé ont animé conjointement une réunion de coordination et de concertation afin de conjuguer les efforts des deux départements ministériels pour assurer et garantir la disponibilité des médicaments notamment ceux entrant dans le traitement des malades atteints de cancer. Ils avaient aussi abordé les problématiques de la maintenance des équipements avec notamment l’annonce de la réparation d’une dizaine d’accélérateurs de radiothérapie dans les prochains jours. Rappelons également que la première audience du ministre de l’Industrie pharmaceutique Ali Aoun, depuis son installation, a été accordée à la délégation de l’Alliance nationale de lutte contre le cancer, conduite par sa coordinatrice, Hamida Kateb, présidente de l’association «El Amel», avec laquelle il a évoqué les moyens d’améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer.

Lors de cette audience, le ministre a affirmé l’engagement de son département pour prendre en charge, en collaboration avec le ministère de la Santé, toutes les difficultés rencontrées par les patients, particulièrement à l’accès aux traitements. Mais, dans les faits, entre la bonne volonté des deux ministères concernés pour mettre fin à la détresse des cancéreux en mal de traitement à travers leurs assurances et déclarations, la réalité sur le terrain est tout autre, selon des oncologues. En effet, contacté hier par téléphone, le Professeur Kamel Bouzid, chef du service Oncologie au centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC) et président de la Société algérienne d’oncologie médicale a affirmé qu’«aux CPMC d’Annaba, de Tlemcen, d’Oran, de Bordj Bou-Arréridj, les malades souffrent toujours du manque de médicaments et même au niveau du centre d’oncologie pédiatrique». Enchaînant : «C’est bien que le service d’oncologie de Rouiba dispose de traitements, mais dans la majorité des wilayas la pénurie perdure et même pour le traitement du cancer du sein, cela fait deux mois que l’on n’a pas de traitement. On doit attendre jusqu’ à janvier prochain». Il tient à ajouter que si l’EPH de Rouiba a suffisamment de médicaments pour dépanner nos malades qui souffrent sans traitement, on acceptera volontiers». Le Pr Kamel Bouzid rappelle que depuis la pandémie de la Covid-19, la pénurie de médicaments des traitements pour les cancéreux est récurrente et même les stocks débloqués ne le sont pas en quantités insuffisantes pour soigner tous les malades et fondent comme neige au soleil. Il se désole ainsi du fait que «dans la réalité, la situation des cancéreux en Algérie et notamment des enfants est dramatique». <