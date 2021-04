Le syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) est parvenu à un accord avec les responsables nationaux des laboratoires Novonordisk pour rétablir la marge des pharmaciens à son niveau réglementaire, soit 20%, a indiqué mercredi le syndicat dans un communiqué. «La marge des pharmaciens sera désormais rétablie à son niveau réglementaire, à savoir 20%, conformément à la réglementation en vigueur», a annoncé le SNAPO en précisant que le bureau national du syndicat a eu des contacts avec les responsables nationaux des laboratoires Novonordisk qui s’est engagé à compenser les pharmaciens sur le plan financier par rapport aux ventes effectuées avec une marge inférieure à 20%. «Désormais ce produit aura un PPA dans le respect des marges fixées par le décret exécutif 98-44 du 1er février 1998, selon les paliers réglementaires pour les différents opérateurs du secteur du médicament, en tenant compte de départ et de référence le prix FOB ou PSU)», lit-on dans le communiqué. Le syndicat a, dans ce cadre, salué la «réactivité» du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, «qui est intervenu personnellement, suite à la requête qui lui a été adressée par le SNAPO, pour faire respecter l’application des marges, qui reviennent de droit au pharmacien, dans le respect des protocoles et procédures réglementaires instaurées par l’Etat», ajoute le communiqué. «Son intervention a été salutaire», selon la même source. Le syndicat a tenu à signaler enfin que les officines ont vécu un épisode qui a failli être «catastrophique et destructeur» pour l’officine, en appelant à «continuer tous à être mobilisés et vigilants pour préserver la viabilité de la profession». n

