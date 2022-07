Le président du Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo), Dr Messaoud Belambri, a tenu à rassurer sur la disponibilité de la Ventoline dans les pharmacies et sa vente libre sans la nécessité d’une ordonnance.

En effet, suite à certains témoignages, notamment sur les réseaux sociaux où il a été signalé la persistance de pénurie de Ventoline dans certaines pharmacies, et que dans d’autres pharmacies une ordonnance était exigée, le président du Snapo affirme qu’«actuellement, la Ventoline entre sur le marché de manière régulière et les pharmacies sont également approvisionnées régulièrement». Tout en reconnaissant que, certes, il y a une forte perturbation à cause de la période de rupture d’approvisionnement, d’avril à mai derniers, «la mise en place du document Algex a provoqué un retard dans l’acheminement de la Ventoline sur le marché national».

Il explique également que les quantités prévues dans le cadre du programme d’importation, approuvé par le ministère de l’Industrie pharmaceutique, suffisait amplement à répondre aux besoins du marché et même plus. «Malheureusement, ce retard est dû au document Algex, ensuite, il a fallu six à huit semaines pour annuler la procédure ; la pénurie s’est installée», déplore-t-il. Messaoud Belambri tient toutefois à rassurer les asthmatiques sur le fait que la Ventoline est actuellement disponible sur le marché, mais de manière rationnelle. Soulignant que «les pharmaciens ne reçoivent pas de grandes quantités, mais l’approvisionnement des officines se fait en quantité raisonnable et modérée, de manière régulière chaque semaine».

Il précise, à propos des témoignages, que la Ventoline était dispensée seulement sur ordonnance que «ce sont de rares exceptions car, personnellement, ainsi que de nombreux pharmaciens d’officine délivrent la Ventoline de manière libre sans ordonnance», a-t-il indiqué.

Il tient toutefois à préciser que «même si la Ventoline est vendue librement, on ne peut donner trois ou quatre boîtes par malade, sachant qu’une boîte par mois, et au maximum deux boîtes pour les cas les plus critiques, suffisent largement pour le traitement d’un malade souffrant d’asthme».

Malgré cette limitation du nombre de boîtes par personne, Dr Messaoud Belambri insiste qu’«il n’y a pas de pénurie, la Ventoline est disponible en quantités suffisantes pour les malades. Par contre, afin d’éviter le phénomène de stockage, l’approvisionnement du marché se fait de manière contrôlée est mesurée, car il s’agit avant tout de maîtriser les stocks afin de garantir l’approvisionnement hebdomadaire et régulier de toutes les pharmacies à travers le territoire national».

Ainsi, même les stocks qui sont disponibles actuellement suffisent largement pendant de longs mois mais, «il ne s’agit pas de libérer tous les stocks d’un seul coup, ce qui risque d’inciter tout le monde, aussi bien les grossistes, les officines et les citoyens, à se constituer des stocks et épuiser tous les stocks disponibles en trois ou quatre semaine. C’est là où il y a un fort risque de rupture totale», explique le président du Snapo.

Finalement, tout en assurant que les quantités importées de Ventoline sont largement suffisantes pour plusieurs mois, les responsables du secteur ont opté pour un renouvellement des stocks de manière régulière et rationnelle afin d’éviter l’épuisement des stocks de sécurité et assurer la disponibilité de la Ventoline au niveau des officines afin qu’elle soit accessible jusqu’à la fin de l’année.