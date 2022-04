Depuis la visite du Premier ministre du Gouvernement libyen d’union nationale, Abdelhamid Dbeibah, le 18 avril dernier, les échos se sont multipliés sur une promesse des autorités algériennes d’accueillir une conférence internationale pour l’organisation des élections dans le pays voisin, où le champ politique reste miné par les divisions entre l’Ouest et l’Est. A ces résonances, la réponse du chef de l’Etat, M. Tebboune, samedi en soirée, est claire : pas d’initiative politique et diplomatique sans lendemain ou susceptible de favoriser un camp contre un autre.

Par Anis Remane

Lors de son entrevue périodique avec la presse, le chef de l’Etat a apporté des éclaircissements sur la position de l’Algérie vis-à-vis de la crise libyenne. Il a réaffirmé que la solution est purement «inter-libyenne». Interrogé sur la demande formulée par les Libyens d’organiser une conférence internationale en Algérie, il a précisé que l’Algérie, qui œuvre à l’unification des rangs, ne s’engagera pas dans une initiative susceptible de créer la division. L’Algérie, qui n’a répondu ni positivement ni négativement, suit la situation dans ce pays, «car nous ne voulons pas nous engager dans une conférence et échouer. Nous attendons des indicateurs de succès et non pas des indicateurs de division», a-t-il dit.

Autrement dit, Alger observe l’évolution du terrain libyen où deux Premiers ministres se disputent l’organisation des élections, reportées sine die après leur échec fin décembre 2021. L’un à Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, ne veut pas quitter ses fonctions avant la tenue du scrutin ; l’autre, Fathi Bachagha, à Tobrouk, considère comme le camp qui le soutient, celui de Khalifa Haftar, que le mandat de son rival a expiré à la fin de l’année dernière. «Sa place, affirme-t-il, est à la capitale libyenne pour parachever la transition». Pour justifier le maintien de son gouvernement, M. Dbeibah se défend avec l’argument que le Dialogue politique a déterminé, à 18 mois, la durée d’action du pouvoir exécutif intérimaire, soit jusqu’au 24 juin 2022.

Face à cette réalité, les déclarations du chef de l’Etat, M. Tebboune, interviennent pour recadrer sérieusement les informations qui ont circulé après la visite à Alger du Premier ministre de l’union nationale libyen, le 18 avril dernier. Ces informations, non rectifiées par la partie libyenne, semblent s’être mal inspirées du communiqué publié sur sa page facebook par le gouvernement libyen à Tripoli. «Le président de la République algérienne s’est félicité des mesures prises en vue d’organiser des élections, soulignant son soutien à ces démarches et à la coordination internationale les concernant, ainsi que les préparatifs d’une conférence internationale devant être accueillie par l’Algérie en faveur de la tenue d’élections en Libye», indique ce communiqué.

Selon la même source, Abdelhamid Dbeibah a remis au chef de l’Etat algérien le document portant «cadre général du plan de restitution de la décision politique au peuple libyen à travers la tenue des élections». Le document détaille les mesures prises par le gouvernement en vue d’organiser des élections, précisant «que ce processus nécessite un soutien régional et international pour sa mise en œuvre». Les déclarations du chef de l’Etat remettent en perspective celles du chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra. Lors du Forum international de Doha, fin mars, le ministre algérien des Affaires étrangères a indiqué que le scrutin attendu en Libye «ne doit pas être une fin en soi», estimant qu’il est «tributaire des avancées réalisées dans les autres processus qui doivent fonctionner de façon cohérente et complémentaire». «Nous estimons qu’il faut accorder le même intérêt aux processus politique et sécuritaire», a-t-il déclaré. Dans ce sens, Ramtane Lamamra a plaidé pour la «préservation et la consolidation du cessez-le-feu en actionnant toutes ses clauses, notamment le déploiement des observateurs internationaux et locaux et le retrait des forces et combattants étrangers ainsi que des mercenaires et l’interdiction d’acheminement d’armes vers la Libye». «Vu les retombées de la crise libyenne sur les Etats riverains, ces derniers aspirent à contribuer à la concrétisation des objectifs du processus sécuritaire en collaboration avec le comité des 5+5, ce qui a été exprimé avec force au cours de la réunion d’Alger les 30 et 31 août dernier», a-t-il précisé.

Depuis, ce comité mixte des 5+5 ne fonctionne plus selon l’objectif pour lequel il a été créé. Le 9 avril, les représentants du chef des forces armées dans l’est de la Libye, Khalifa Haftar, ont annoncé la suspension de leurs travaux au sein dudit comité, jusqu’à satisfaction de leurs demandes qui concernent, entre autres, l’arrêt de la coopération avec le Gouvernement d’union nationale et la suspension des exportations de pétrole. «Nous annonçons (les représentants de Haftar au sein du comité militaire) la suspension de tous nos travaux jusqu’à ce que nos demandes soient satisfaites», indique le communiqué. Les revendications, selon le communiqué, s’articulent autour de la «cessation de la coopération avec le gouvernement Dbeibah et ses composantes, qui travaillent toujours à ses côtés dans les zones sécurisées par les forces armées». Il a aussi appelé les membres du comité à «stopper les exportations de pétrole, fermer la route côtière et arrêter les vols entre l’Est et l’Ouest».

Mardi 19 avril, la compagnie nationale de pétrole, la National Oil Corporation (NOC), basée à Tripoli, a dénoncé la fermeture «illégale» par des groupes protestataires du terminal de Brega, situé dans le Croissant pétrolier. Il s’agit, selon la NOC, de la quatrième paralysie d’installations pétrolières après celles du terminal de Zoueitina en Cyrénaïque (Est) et des deux champs d’Al-Sharara et d’Al-Feel, situés dans la région méridionale du Fezzan. Le blocage des sites pétroliers libyens est un marqueur du clivage politique entre Tripoli et Tobrouk et entre les gouvernements parallèles.