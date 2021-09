Les services de la Médiature de la République ont été destinataires jusqu’au 15 septembre courant de plus de 46.000 requêtes dont 95% ont été traitées, a fait savoir samedi à Alger le Médiateur de la République, Brahim Merad.

Intervenant à l’occasion de la rencontre Gouvernement-Walis, M. Merad a fait savoir que ses services avaient enregistré, durant la période allant de début 2021 au 15 septembre courant, un total de 46.609 requêtes portant essentiellement sur le foncier, l’investissement et à la non exécution de décisions de la justice, outre les conditions sociales», ajoutant que «44.090 requêtes avaient été traitées, soit un taux de 95% des requêtes reçues». Il a souligné, dans ce sens, que 28.373 requêtes ont eu des réponses dont 13.655 réponses positives et 11.259 négatives car ne remplissant pas les critères. Concernant les requêtes ayant eu des réponses (15.757 requêtes), elles concernent les secteurs de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (10.757 requêtes), l’Habitat (939), le Travail (641), les Finances (528), l’Energie (430), l’Agriculture (358) et les Ressources en eau (339). Selon M. Merad, ces requêtes «dénotent une réaction positive avec les préoccupations des citoyens.

Toutefois, l’absence de réponse au 35,65% des requêtes constitue une poursuite des comportements négatifs dénoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à chaque occasion tout en incitant les responsables à mettre fin à ses pratiques».

Par ailleurs, les services de la Médiature ont reçu un total de 81.427 questions dont 27.949 cas ont nécessité l’examen et l’orientation vers différents services». A cette occasion, le Médiateur de la République a fait état du «lancement d’un service de dépôt à distance des requêtes via une plateforme numérique. Ces requêtes seront examinées par des commissions mixtes pour la proposition de solutions, notamment en ce qui concerne la modification des textes organisationnels», plaidant, dans ce sens, pour la coordination avec l’ensemble des acteurs et la participation à la concrétisation de l’édifice de l’Algérie nouvelle. Pour rappel, la rencontre Gouvernement-Walid, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’étalant sur deux jours (samedi et dimanche) et placée sous le thème «Relance économique, équilibre régional, justice sociale», se déroule en présence des membres du Gouvernement, des walis de la République, des représentants des deux chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances publiques. n

