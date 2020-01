Les deux entreprises publiques, ENTV et Anep, qui relèvent du secteur de la communication et de l’information, ont connu ce week-end l’installation respective de leur nouveau directeur général, mais à titre intérimaire. Une succession qui intervient après la fin de mission signifiée aux deux anciens titulaires des postes concernés.

Le limogeage du directeur général de l’ENTV et celui de l’Anep, annoncé mardi dernier, est survenu juste après la nomination du nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Djerad et dont le département de la Communication a été confié au journaliste Ammar Belhimer, qui a hérité aussi du poste de porte-parole du gouvernement.

C’est à ce titre que Fethi Saïdi a été installé jeudi comme directeur général par intérim de l’ENTV en remplacement de Salim Rebahi, dont le passage à la tête de l’entreprise a suscité des controverses marquées, notamment par la montée au créneau des journalistes et producteurs mécontents de voir la couverture de ce média de l’actualité politique en

« contradiction avec les principes du service public ».

La cérémonie de prise de fonction par Fethi Saidi a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la Communication, Fatma Zohra Taieb-Ezzraimi, qui a salué, au nom du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, « les efforts fournis par M. Rebahi en occupant le poste de directeur général de la Télévision algérienne ». Elle a exprimé, par ailleurs, « sa conviction de voir les journalistes et l’ensemble du personnel de l’entreprise accomplir leurs tâches respectives en tout professionnalisme avec le nouveau directeur ». Pour sa part, M. Saïdi a exprimé sa reconnaissance pour « la confiance placée en lui pour assurer sa nouvelle mission à la tête de la Télévision, espérant qu’il sera à la hauteur de cette confiance », appelant tous les travailleurs de l’EPTV à

« œuvrer avec lui pour maintenir le professionnalisme qui distingue leur travail quotidien ».

Par ailleurs, à l’Anep, c’est Mme Asia Baz qui a été installée dans sa nouvelle fonction de directrice générale par intérim en remplacement de Mounir Hemaïdia remercié et qui était en poste depuis mai dernier.

La cérémonie de passation de pouvoir a été présidée également par la secrétaire générale du ministère de la Communication, Fatma Zohra Taieb Ezzraimi, qui a appelé l’ensemble des fonctionnaires et des responsables à poursuivre le travail accompli, relevant que l’Anep assumait une « lourde mission, d’où l’impératif de relever les défis auxquels elle fait face ».

Mme Baz, qui occupait le poste de directrice des éditions à l’Anep, a remercié, quant à elle, le ministre de la Communication et a mis en évidence « la confiance placée en sa personne », se disant « consciente des défis majeurs et la mission délicate qui l’attendent ». Elle a affirmé, dans ce sens, que le développement de l’entreprise

« passe incontestablement par la ressource humaine, à travers l’implication des travailleurs, du syndicat et des partenaires sociaux ». Estimant que « la performance de l’entreprise est la réussite de tous », la nouvelle directrice générale par intérim a appelé tout un chacun à

« comprendre la situation de l’entreprise et à travailler ensemble en cette étape notamment pour préserver les postes d’emploi ».

