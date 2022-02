La plateforme numérique du lexique journalistique en tamazight «Taghamsa», créée par le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) en collaboration avec le ministère de la Communication, a été lancée officiellement mardi à Alger. La cérémonie de lancement de cette plateforme a été présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, en présence du Directeur général de la Radio nationale, Mohamed Baghali, du directeur du Centre international de presse (CIP), Raouf Maamri, et du Secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad. A cette occasion, M. Bouslimani a précisé que cette plateforme numérique «vise à contribuer à la promotion et à la diffusion du Tamazight en tant que langue nationale et officielle que l’Etat s’emploie à promouvoir et à développer dans toute sa diversité», ajoutant qu’«elle incarne la politique de numérisation de l’administration et des institutions prônée par l’Etat». «La promotion des langues arabe et amazighe est de nature à conforter l’identité nationale et renforcer la cohésion sociale, notamment face aux complots diaboliques visant à remettre en question l’histoire de la nation, à la déstabiliser et à saper son unité par divers moyens, notamment via la langue, l’histoire et la culture», a estimé le ministre.

