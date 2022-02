Par Selma Allane

« Regarder le monde avec attention », dit le slogan de TV5 Monde. Avec le lancement de sa nouvelle chaîne thématique, destinée aux 4-14 ans, on peut désormais l’apprécier avec un regard neuf et jeune ! TiVi5 Monde, c’est son nom, est disponible au Maghreb et au Moyen-Orient sur le satellite Arabsat Badr 26° Est qui en détient l’exclusivité dans la zone. Ses programmes sont visibles depuis le vendredi 28 janvier 2022 et sont diffusés en HD et SD, 24H/24, 7j/7, en clair et gratuitement. Leur grille comprend des dessins animés, des émissions éducatives, des séries pour enfants, des magazines et des longs métrages d’animation. L’ambition est de faire de TiVi5 Monde la chaîne jeunesse « comme elle l’est déjà aux Etats-Unis et dans 30 pays d’Afrique, où elle connaît un vif succès depuis plusieurs années », lit-on dans le communiqué de lancement de ce média audiovisuel.

TiVi5 Monde vient compléter l’offre de TV5 Monde déjà présente sur ce même satellite, la chaîne généraliste culturelle francophone, TV5 Monde Maghreb-Orient et la chaîne thématique « Art de vivre » TV5 Monde Style HD. Ses programmes proviennent de France, de Belgique, de Suisse, du Québec et d’un certain nombre de coproductions entre TV5 Monde et des pays d’Afrique subsaharienne, précise le Directeur général de la chaîne Yves Bigot, dans un entretien publié par le site Algérie 360. Sur le timing du lancement de la chaîne, il affirme qu’« il n’y a pas de retard ». « TV5 Monde a été créé en 2012 pour les Etats-Unis parce qu’il y avait une demande des distributeurs américains pour une chaîne jeunesse, on l’a lancé ensuite en 2016 en Afrique subsaharienne là, où il y a une grande population francophone, le Maghreb et le Moyen-Orient sont la troisième zone où cette chaîne est lancée ». « Elle n’est pas du tout disponible en Amérique Latine, en Asie ni même en Europe, d’ailleurs ! C’est une offre de programmes tout à fait distincte des chaînes traditionnelles de TV5 Monde qui, elles, sont présentes partout, y compris en Chine », ajoute-t-il. A une question sur l’interactivité de TiVi 5 Monde et de sa plateforme digitale avec le jeune public algérien, Yves Bigot indique que « ce sont deux offres à la fois distinctes et complémentaires. Malgré la chaîne classique TiVi5 Monde, qui diffuse des programmes ludiques et divertissants 24H/24 en boucle, il y a la plateforme gratuite et francophone TV5 Plus, qui propose des programmes jeunesse complémentaires à la demande en permanence et en fonction des envies et des besoins de l’enfant ou de l’adolescent ». Service public des services publics audiovisuels francophones, TV5 Monde, ce sont 8 chaînes généralistes, culturelles, francophones et deux chaînes thématiques (enfants et art de vivre). Leurs missions, promouvoir la création francophone et la langue française mais, également, proposer une information multilatérale, internationale, fiable et vérifiée dans le monde entier, rappelle-t-on. Financée par la France, la Suisse, le Canada, le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles, TV5 Monde est « par nature, en synergie avec ses télévisons partenaires, dont elle fait rayonner les programmes partout dans le monde, mais c’est aussi des productions propres et des programmes acquis dans le monde francophone ».

TV5 Monde est aussi la première chaîne mondiale en français. Elle rassemble chaque semaine en moyenne près de 60 millions de téléspectateurs (audience cumulée hebdomadaire).

Articles similaires