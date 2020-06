La presse en ligne s’est renforcée et enrichie depuis hier avec le lancement du site 24H Algérie. «Après plusieurs mois de réflexion et des semaines de préparation, notre site d’information, 24H Algérie (www.24hdz.com) démarre ce dimanche 28 juin 2020», précise la même source dans la déclaration de naissance du site. Le lancement de 24 H Algérie intervient dans un contexte local et mondial, où l’information sous ses diverses déclinaisons est au cœur de grands enjeux, et au moment où le travail d’informer est tenu aussi de préserver sa crédibilité. «Nous sommes une société de rédacteurs constituée d’un groupe de cinq journalistes qui a accumulé de l’expérience et qui a une idée claire des difficultés, des problèmes et des enjeux de l’information en Algérie», souligne à cet effet le staff de 24H Algérie.

«Ce site a été pensé à partir de cette expérience. Il sera amélioré au fil des jours pour honorer notre engagement : informer nos lecteurs», notent les membres de ce site qui, estiment que «la part de l’Algérie dans les contenus diffusés sur internet est infinitésimale, même en comparaison avec les pays voisins».

C’est un «enjeu considérable qui ne peut être gagné que par la qualité et nous sommes clairement en retard pour des raisons multiples», lance l’équipe ambitieuse de 24H Algérie.

Relevant que les Algériens s’informent désormais partout, sur des médias étrangers comme sur les réseaux sociaux» et qu’il s’agit là d’une «évolution irrépressible», les promoteurs de 24 H Algérie sont convaincus que «la seule bataille digne d’être menée face aux flux qui ne feront que s’accroître est de développer des contenus professionnels, crédibles et sérieux».

«Tel est notre objectif, tel que défini clairement dans notre charte, informer clairement et précisément, analyser et décrypter ce qui se passe en Algérie et dans le monde, saisir les pulsations d’une société qui change», ajoute-t-on.

Cette ambition, nous entendons «nous y atteler à 24H Algérie en exerçant notre métier de manière libre et objective», conclut l’équipe du nouveau-né de la presse électronique.<

