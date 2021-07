Le journaliste à l’ENTV, Karim Boussalem, est décédé dimanche matin au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, à l’âge de 49 ans, a-t-on appris de la direction générale de cet établissement hospitalier. Le défunt, originaire de la commune de Draa Ben Khedda à 10 km à l’ouest de la Tizi-Ouzou, était atteint par la Covid-19 et a été admis au service de réanimation. Il a rendu l’âme, vers 4h00 du matin, a-t-on appris de même source. Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a présenté ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion et de sympathies à la famille du défunt. «C’est avec une profonde affliction» que le ministre de la Communication le professeur Amar Belhimer a appris le décès du journaliste Karim Boussalem, assistant du Directeur Général de l’ENTV, des suites de la Covid-19», lit-on dans le message de condoléances. «En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication présente ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion à la famille du défunt priant Dieu Tout Puissant de l’accueillir en Son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons». Le défunt journaliste a laissé une empreinte particulière dans le champ médiatique nationale, notamment à la radio nationale et à la télévision algérienne à travers la présentation du journal télévisé et l’animation de nombreuses émissions traitant des questions nationales et internationales dont «Fi dairate edhaou’e» et «El Yaoum Ethamine», a témoigné le ministre de la Communication. Avec son décès l’Algérie a perdu un de ses jeunes enfants compétents et ambitieux en tout ce qui œuvre pour l’intérêt du pays et à faire avancer la profession du journalisme», a-t-il-ajouté. Pour sa part, le Directeur Général de l’agence Algérie Presse Services (APS) Fakhreddine Beldi a présenté ses sincères condoléances» et exprimé sa «profonde compassion à la famille du défunt, «priant Dieu Tout Puissant de l’accueillir en Son vaste Paradis». <

Articles similaires