Le collectif de la revue Ikosim, fort de ses 3 co-directrices Nagète Ain-Seba, Ginette Aumassip et Farida Benouis, annonce la sortie ce mois de mars 2022 du 10e numéro de sa revue annuelle, consacrée à la recherche scientifique en archéologie de l’Afrique du Nord avec un accent porté sur ce domaine en Algérie.

Revue de l’Association Algérienne pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine Archéologique (AASPPA), dotée d’un Comité scientifique assurant la bonne tenue de ses contenus, Ikosim dont le premier numéro est paru en 2012, a pour but la valorisation des travaux de recherche menés par les archéologues et experts de ce domaine d’excellence qui visent à l’approfondissement des connaissances sur l’histoire de la région. La publication au sein de la revue d’articles faisant état des résultats de fouilles ou de découvertes fortuites viennent en appui aux sources écrites et au renouvellement de l’historiographie.

S’intéressant aux différentes sciences annexes de l’archéologie, on y trouve des contributions traitant de paléontologie, d’archéométrie, d’épigraphie libyque, latine ou islamique, de numismatique, de muséologie, d’architecture ou de restauration de monuments. Elle ne manque pas de mettre en valeur la richesse des sites et monuments archéologiques et des travaux qui sont menés pour leur valorisation tout en signalant aussi les manquements flagrants ou les retards constatés dans leur prise en charge par les autorités concernées ainsi que les atteintes dont ils sont l’objet de la part d’un public pas toujours averti.

La revue de 206 pages illustrées, aidée pour son impression papier par la Société nationale Sonelgaz, comporte aussi une rubrique consacrée aux travaux des étudiants en archéologie, résumés de thèses ou magisters, une autre à des compte rendus d’ouvrages récents ou anciens sur le patrimoine et enfin une troisième rendant hommage à des personnalités et chercheurs pour leur apport personnel à cette discipline.

On peut retrouver les sommaires et les résumés en français, arabe et anglais des articles de tous les numéros sur son site Internet : Ikosim.dz. La revue est disponible dans les principales librairies. Elle sera présente au prochain Salon International du Livre d’Alger.

On ne peut que saluer le sérieux et la régularité de ses parutions. n

