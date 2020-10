Le journaliste El Kadi Ihsane, directeur d’Interface Média, éditrice de Radio M et Maghreb Emergent, est convoqué par la Gendarmerie nationale pour se présenter à la brigade de recherche et d’investigation de Bab Djdid « dans les meilleurs délais ». Le motif de la convocation est « une enquête préliminaire ». La convocation, qui « a été apportée par deux gendarmes au siège, place Audin, de l’agence qui édite Radio M et Maghreb Emergent, évoque comme motif « enquête préliminaire »» , a écrit hier le site Maghrebemergent.info. Le même site ajoute qu’El Kadi Ihsane a été convoqué, le 18 juin dernier à la sortie de son bureau par des éléments de la Direction de la sécurité intérieure (DSI) pour un « examen de situation » qui avait duré six heures.

Articles similaires