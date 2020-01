Un réseau spécialisé dans le vol de motocycles a été neutralisé récemment par la police judiciaire de la troisième sûreté urbaine de Médéa, une opération qui s’est soldée également par la récupération de plusieurs motocycles volés, a-t-on appris mardi auprès de la sûreté de wilaya. Cinq membres de ce réseau, âgés entre 23 et 33 ans, qui écumaient au niveau de certains quartiers du chef-lieu de wilaya, ont été appréhendés par les éléments de la police judicaire de la troisième sûreté urbaine de Médéa, suite à une enquête minutieuse, menée en un temps record, permettant, outre la neutralisation de ce réseau, la récupération d’une partie des motocycles qui avaient fait l’objet de plaintes pour vol, a-t-on ajouté. Sept motocycles, dont quatre en état de marche, et trois autres, démontés et prêt pour être revendus, ensuite, en pièces détachées, ont été récupérées par les enquêteurs, dans un local abandonné, a précisé la même source. Les mis en cause ont été présentés devant la justice, pour vol et recel, et mis, aussitôt, sous mandat de dépôt, a-t-on indiqué.

