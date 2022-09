Une enveloppe de plus d’un milliard de dinars a été consacrée pour le transport des élèves et les cantines scolaires à Médéa, au titre de l’année scolaire 2022/2023, afin de garantir de meilleures conditions de scolarité pour un effectif de 270 mille élèves attendus pour cette rentrée, a indiqué samedi le wali Djahid Mous. Une dotation financière d’un montant de 340 millions de DA a été orientée vers le transport scolaire couvrant les dépenses de fonctionnement et les frais de location des autobus mis à la disposition des élèves de la wilaya, a-t-il précisé, lors d’un point de presse organisé au siège de la wilaya. Selon le chef de l’exécutif local, 730 autobus sont affectés au transport scolaire, dont 269 autobus loués auprès de transporteurs privés, affirmant que d’autres autobus viendront renforcer, si nécessaire, le parc de transport scolaire local. Il a fait état, par ailleurs, de la mobilisation d’une enveloppe financière de 770 millions de dinars pour la restauration scolaire qui va toucher 92% des élèves scolarisés dans 715 écoles réparties à travers les 64 communes de la wilaya. Les 8% élèves restants résident à proximité de leurs lieux de scolarité et peuvent se passer du régime de demi-pension. Par ailleurs, le wali a fait savoir que le secteur de l’éducation s’est renforcé, cette année de quatorze nouveaux établissements éducation, dont neuf écoles primaires, situées en majorité dans des zones enclavées, deux établissements d’enseignement moyen, et trois lycées. En outre, plus de cinquante classes d’extension ont été réalisées au sein de nombreux établissements éducatifs des trois paliers scolaires et mises à la disposition du secteur, lequel a bénéficié également de quatre nouvelles cantines scolaires qui viendraient s’ajouter aux six cent (600) autres cantines scolaires recensées dans la wilaya, a indiqué M. Djahid Mous.

Articles similaires