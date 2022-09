Le Festival national du théâtre comique de Médéa, évènement culturel très attendu par les amateurs du quatrième art, fait son retour après une éclipse de quatre années, dont deux ans en raison de la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris auprès du commissariat du festival.

Cette 13e édition est dédiée à l’un des piliers du théâtre algérien, le regretté comédien Boumediène Sirat (1947-1995) qui a joué notamment dans les pièces «Litham», «Li Kla Ikhalles», «El Balaout», «El Algue», «El Khobza», «Hammam Rabbi», «Ledjouad», «Toufah» et «El Meïda», a précisé le commissaire du festival, Said Benzergua, dans une déclaration à l’APS.

L’édition 2022 du Festival national du théâtre comique se tiendra du 7 au 11 décembre prochain à la maison de la culture Hassan-El-Hassani, à Médéa, et verra la participation de sept troupes théâtrales qui vont tenter de décrocher la «Grappe d’or», la plus haute distinction du festival, a indiqué M. Benzergua.

La phase de sélection des pièces théâtrales qui seront projetées au public s’étalera jusqu’au 17 novembre et la liste finale des pièces retenues pour la compétition sera annoncée trois jours après la clôture de l’opération de dépôt des œuvres proposées à la commission de lecture du festival, a-t-il précisé.

Outre la «Grappe d’or», qui prime la représentation théâtrale la plus complète, les participants seront également en compétition pour décrocher l’un ou plusieurs des sept autres prix attribués lors de ce festival, qui distinguent les meilleurs, mise en scène, texte, scénographie, création musicale, interprétation féminine et masculine.

Le festival récompense également par le Prix du Jury, la pièce la plus appréciée par ce dernier. Ce prix vise à encourager la troupe lauréate, a fait savoir le commissaire du festival.

La 13è édition du Festival national du théâtre comique sera également marquée par l’organisation, dans le cadre du programme hors compétition, de spectacles théâtraux et de monologues au niveau des résidences universitaires et des salles de spectacle situées dans certaines grandes agglomérations urbaines ou en plein air, a-t-il noté.

Des ateliers de formation et d’initiation aux techniques d’interprétation et scénographie, seront organisés en marge du festival, au profit des troupes théâtrales locales, en sus de l’organisation de rencontres sur l’apport du théâtre comique au système éducatif, et de débats avec des comédiens connus pour parler de leur expérience, a-t-il conclu.

