Un capitaine et un caporal-chef ont perdu la vie lors d’une opération de fouille et de ratissage menée, dans la soirée du samedi 27 juin, par des détachements de l’ANP dans la localité de Oued El Takouk dans la commune d’Aïn Dalia, wilaya de Médéa, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. L’officier Bensmaïl Fateh et le sous-officier Khaldi Zakaria ont péri dans l’explosion d’une bombe artisanale, selon la même source. Le dispositif déployé a, alors, été renforcé et le ratissage de la zone poursuivi, indique encore le communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général-major Saïd Chanegriha, Chef d’état-major par Intérim, s’est incliné à la mémoire des soldats du devoir. Il a adressé ses «sincères condoléances aux familles et proches des deux chouhada», réitérant, selon le communiqué, que «l’Armée nationale populaire poursuivra ses efforts, sans répit et avec fermeté et persévérance, pour traquer ces criminels et les neutraliser partout où ils se trouvent à travers l’ensemble du territoire national». Pour l’année 2019, 15 islamistes armés ont été mis hors d’état de nuire et 25 autres ont été arrêtés et, durant la même année, 44 islamistes se sont rendus aux services de sécurité.

