Des missions d’inspection sont menées actuellement à travers l’ensemble des établissements scolaires du cycle primaire pour s’assurer des conditions de scolarisation des élèves, a-t-on appris, mardi, auprès des services de la wilaya. Ces missions d’inspection sont effectuées conjointement par le secteur de l’éducation et les collectivités locales, a-t-on fait savoir, ajoutant que le but de l’opération est de s’assurer de la bonne prise en charge des élèves en matière de restauration, de transport scolaire et des conditions de scolarisation à l’intérieur de ces établissements. Initiée par les autorités locales, cette opération permettra de relever d’éventuelles insuffisances dans la prise en charge des élèves, en particulier les conditions d’hygiène au sein des salles de préparation des repas et la qualité du menu servi aux élèves pour y apporter, ensuite, des correctifs, a-t-on signalé. Ces inspectons ont également pour mission, a-t-on indiqué, de s’enquérir du bon fonctionnement du plan de transport scolaire mis en place à la rentrée scolaire et de relever les lacunes observées sur le terrain afin de les communiquer aux autorités pour leur prise en charge. Les services de la wilaya rappellent qu’une dotation budgétaire de plus d’un milliard de dinars a été consacrée pour le transport des élèves et les cantines scolaires à Médéa, au titre de l’année scolaire 2022/2023. Le parc de transport scolaire est composé, selon les mêmes services, de 730 autobus, dont 269 loués auprès de transporteurs privés, alors qu’il est recensé plus de 650 cantines scolaires à travers la wilaya pour un nombre de bénéficiaires estimé à plus de cent mille élèves.

