Deux projets de modernisation de tronçons routiers stratégiques desservant plusieurs localités de la wilaya de Médéa ont été dégelés récemment, a-t-on appris, mercredi, auprès des services de la wilaya. La mesure de dégel concerne, selon la même source, les projets d’aménagement et de renforcement de tronçons «fortement dégradés» des routes nationales N 18 et 40, reliant respectivement la partie est et sud-est de la wilaya de Médéa. Le premier projet porte sur l’aménagement et le renforcement d’un tronçon de 8km de la route nationale N 18, qui fait la jonction entre la localité de Beni-Slimane, à l’est, et les communes frontalières de la wilaya de Bouira, a-t-on indiqué. Un projet similaire touche une portion de 4 km de la route nationale N 40 qui relie les communes de Boughezoul et Ain-Boucif, au sud est, à la wilaya de Msila, a ajouté la même source. La prise en charge de ces tronçons considérés «très accidentogène» permet de sécuriser le trafic routier sur ses axes routiers et réduire ainsi le nombre de victimes enregistrées chaque année sur ces tronçons, a-t-on signalé.

Articles similaires