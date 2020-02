Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP par intérim, a eu, hier, des mots d’engagement sans merci contre le terrorisme et les groupes armés qui tentent de s’en prendre à la sécurité du pays, notamment à ses frontières. En effet, il faut remonter loin dans l’histoire, sans doute aux années quatre-vingt-dix, pour retrouver chez un aussi grand responsable de l’Armée algérienne un discours aussi fort et aussi martial en matière d’anti-terrorisme que celui qu’a tenu le chef d’état-major par intérim après s’être rendu à Timiaouine où il a rendu hommage au soldat Benadda qui a perdu la vie en déjouant un attentat contre un détachement dans cette localité de l’extrême-frontière sud de notre pays.

« De là où je me tiens aujourd’hui, depuis l’extrême frontière Sud de notre pays, précisément de Timiaouine, je dis à ces terroristes et à leurs acolytes, ainsi qu’à tous ceux qui les soutiennent, que leur tentative lâche et désespérée a été avortée grâce au courage, à la bravoure et à la vigilance des éléments de nos Forces armées, à l’exemple du vaillant Chahid Benadda Brahim », a déclaré Saïd Chanegriha. « Sachez bien qu’au sein de l’ANP, nous vous traquerons pour toujours, et notre riposte sera plus impitoyable, car nous sommes les maîtres de cette terre ô combien précieuse, et nous sommes les maîtres du terrain, nous savons saisir le moment et l’endroit pour vous faire payer vos crimes abjects, et notre riposte sera puissante et intransigeante avec la force des armes et avec le pouvoir de la loi, jusqu’à votre totale et définitive éradication de cette noble terre, qui sera assainie de votre souillure et de vos crimes », a ajouté le général-major.

« J’ai tenu, à l’occasion de cette visite que j’effectue en 6e Région militaire à vous rencontrer et vous soutenir, notamment suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé, au début de cette semaine, le 62e bataillon d’infanterie motorisée Autonome, faisant tombé au champ d’honneur le Chahid Djoundi contractuel Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et vigilance, mettre en échec cette tentative criminelle désespérée et sauver ses camarades, son détachement et son unité. J’adresse encore une fois, à la famille et aux proches de ce héros qui a suivi les pas de nos vaillants aïeux chouhada de notre glorieuse Révolution de Libération, en mon nom propre, en votre nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire, nos vives et sincères condoléances, priant Allah Le Tout-Puissant de bénir son âme pure, de l’accueillir dans son vaste Paradis, de le réunir avec les Prophètes et les Messagers dans son Paradis éternel, et de nous armer de foi et de patience en cette dure épreuve », a dit le chef d’état-major de l’ANP dans l’hommage qu’il a rendu au soldat Benadda. Pour rappel, un détachement de l’Armée a été la cible le 9 février dernier, dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, d’un kamikaze à bord d’un véhicule tout terrain piégé. Aussitôt identifié, le militaire chargé du contrôle de l’accès est parvenu à mettre en échec la tentative d’entrée en force du véhicule suspect, cependant le kamikaze a fait exploser son véhicule, causant le décès du militaire en faction.



« Hoggar 2020 »

Le général-major, qui a également transmis « tout le soutien et la compassion de monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées », a salué son acte « héroïque » et annoncé, devant les cadres et les éléments, sa décision de lui décerner la Médaille de Bravoure « en guise de reconnaissance et de gratitude de la part du commandement de l’Armée nationale populaire aux sacrifices du chahid pour sa patrie l’Algérie ».

Après avoir supervisé l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles, le général-major Saïd Chanegriha a poursuivi sa visite à la 6e Région militaire en se rendant au Secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar où il a inspecté quelques unités relevant de ce secteur. Le 13 février, il a supervisé l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles « Hoggar-2020 » au niveau du champ de tirs et de manœuvres à Hassi-Tiririne, relevant du secteur opérationnel d’In Guezzam, et ce, dans le cadre de l’exécution du programme de préparation au combat pour l’année 2019/2020. L’exercice a été exécuté par les unités organiques du secteur Opérationnel d’In Guezzam, appuyées par des unités relevant des Forces aériennes, des avions de transport et de ravitaillement en carburants, des avions de chasse, des hélicoptères d’appui-feu et des drones. Il a été ponctué par une opération d’héliportage d’un détachement de troupes spéciales, qui avait pour mission la destruction des colonnes arrières ennemies, sous la protection d’avions de chasse, en plus d’une opération de parachutage de divers systèmes chargés de munitions, de provisions et d’équipements médicaux destinés au soutien des forces amies. Il vise la « consolidation des aptitudes au combat et de coopération entre les différents états-majors, en sus de l’entraînement des commandements et des états-majors à la préparation, à la planification et à la conduite des opérations face aux éventuelles menaces.