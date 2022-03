Un avion militaire de type Mig-29 s’est crashé lundi dans la soirée juste après son décollage de la base aérienne de Bousfer, dépendant de la 2ème région militaire (RM2), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

”Lors d’un vol d’instruction planifié, un avion militaire de combat de type Mig 29, s’est écrasé dans la soirée du 28 mars 2022 en raison d’une panne technique survenue directement après son décollage de la base aérienne de Bousfer, en 2eme région militaire”, explique le communiqué du MDN.

Le même communiqué ajoute: ”Et bien que le commandant de bord et son co-pilote aient réussis à s’éjecter de l’appareil, le commandant Ben Mebkhout Tahar est malheureusement décédé en martyr à l’hôpital régional universitaire d’Oran, succombant à ses blessures”.

”Suite à ce tragique incident, Monsieur le Général de corps d’armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat major de l’ANP, a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash”, ajoute t-on.

”En cette douloureuse épreuve, Monsieur le Général de corps d’armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat major de l’ANP, présente en son nom propre et celui de l’ensemble des personnels de l’ANP ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du chahid et prie Allah le tout puisant de leur prêter force et courage, et d’accorder sa grande miséricorde au défunt commandant Ben Mebkhout Tahar”.

Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a, de son côé, adressé un message de condoléances à la famille du commandant Ben Mebkhout Tahar.

تفقد الجزائر، اليوم، صقرا من صقورها، الشهيد الرائد الطيار، بن مبخوت الطاهر، في حادث يدمي القلوب، بعد سقوط طائرته، فبهذا المصاب الجلل، أقدم تعازيّ الخالصة لعائلته، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي.

“L’Algérie perd aujourd’hui un de ses aigles, le martyr commandant pilote Ben Mebkhout Tahar, décédé après le crash de son avion. En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à sa famille et à l’ensemble des membres de l’Armée nationale populaire. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons”, a écrit le Président Tebboune sur son compte tweeter.