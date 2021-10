Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, entame une visite officielle à partir de dimanche en République de Serbie, pour prendre part à la 10e édition de l’Exposition Internationale d’Armement « Partner- 2021 », indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « En qualité de représentant de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale et sur invitation de Monsieur le Ministre de la Défense de la République de Serbie, Monsieur le Général de Corps d’Armée Chanegriha Saïd, Chef d’Etat-Major de l’Armé nationale populaire, entame une visite officielle, à partir d’aujourd’hui 10 octobre 2021, en République de Serbie, pour prendre part à la 10e édition de l’Exposition Internationale d’Armement +Partner – 2021+, qui sera organisée à Belgrade du 11 au 13 octobre 2021 », précise le communiqué du MDN. « Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre l’Armée nationale populaire et les Forces Armées serbes, permettra aux deux parties d’examiner les questions d’intérêt commun », ajoute la même source.

