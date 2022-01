Les travaux d’aménagement urbain de la ville de M’Chedallah (est de Bouira) ont été lancés, dimanche 9 janvier. Le coup d’envoi de ces travaux, attendu depuis plusieurs mois par la population locale, a été donné par le wali, Lakehal Ayat Abdeslam, lors d’une visite de travail effectuée dans la région. « Nous avons effectué cette visite de travail à M’Chedallah pour lancer le projet d’aménagement urbain de cette grande ville », a expliqué le chef de l’exécutif à la presse. Ce projet, dont les travaux d’aménagement sont confiés à l’entreprise Eurl Dilabra, porte sur l’aménagement du boulevard principal de la ville, la réalisation du réseau d’assainissement, de l’éclairage public ainsi que sur le revêtement de la voirie, selon sa fiche technique. Une enveloppe de plus de 70 millions de DA a été allouée pour la réalisation de cette opération pour un délai contractuel de 11 mois, selon les détails fournis par le premier magistrat de la wilaya. Au cours de cette sortie de travail, Lakehal Ayat Abdeslam a également visité le jardin public de la ville, qui a connu, récemment, une opération d’aménagement. Le même responsable a procédé ensuite à l’inauguration de l’ancienne salle de cinéma de la ville, fermée depuis de longues années. D’une capacité d’accueil de 320 places, cette salle de cinéma a bénéficié d’une vaste opération de réhabilitation et d’équipement, lancée depuis 2016. « Nous avons également inauguré la salle de cinéma après sa réhabilitation. Il s’agit d’une importante structure pour la région et pour le secteur de la culture de la wilaya », a indiqué le wali. Par ailleurs, le même responsable s’est rendu à l’hôpital Kaci-Yahia de M’Chedallah, où il a inspecté le générateur d’oxygène nouvellement acquis par des bienfaiteurs de la région. « J’ai saisi cette occasion afin de saluer et honorer publiquement les bienfaiteurs de cette région pour leur esprit de solidarité, notamment en ces temps de crise », a ajouté Lakehal Ayat Abdeslam.

