Très actif lors du mercato estival et déterminé à jouer les premiers rôles cette saison, le MC Alger démarre le championnat du mauvais pied. Le club n’a pris que 2 points sur 9 possibles sous la coupe de l’entraîneur Faruk Hadžibegic. Naturellement, c’est ce dernier qui fait les frais de ce départ raté. Il est déjà remercié après trois tests seulement. C’est la première erreur de casting de Hakim Hadj Redjem, président du Conseil d’Administration SSPA/MC Alger, qui avait promis monts et merveilles pour l’exercice 2022-2023.

Par Mohamed Touileb

«Je ne sais pas d’où ils ont sorti cette rumeur. Il faut savoir que je suis en contact permanent avec le président, il ne m’a jamais parlé de limogeage. Comme j’ai déjà dit, est-ce que le problème du Mouloudia, c’est l’entraîneur ? Ce n’est pas du jour ou lendemain que l’on va devenir une équipe qui domine. Il ne faut pas oublier que le MCA a connu un changement radical cet été ; il faut du temps à l’équipe pour trouver ses automatismes», c’était la dernière déclaration de Faruk Hadžibegic avant d’apprendre qu’il a été remercié par son employeur.



Redjem déjà sous pression

L’ancien sélectionneur du Monténégro avait, auparavant, indiqué que l’équipe a besoin de temps pour trouver des automatismes et devenir performante. Cependant, le temps n’est pas ce que les dirigeants du football Dz ont à donner. Ils peuvent offrir des contrats à des entraîneurs de secondes catégories et qui ont échoué un peu partout où ils sont passés mais pas de sursis. Surtout pas quand le club ne marque aucun but lors de trois journées d’affilée.

En tout cas, pour envisager une nouvelle consécration sur le plan national, le «Mouloudia» n’est déjà pas dans les clous quand on sait que les trois co-leaders, à savoir le CR Belouizdad et le CS Constantine ainsi que l’USM Alger, comptent déjà 7 longueurs d’avance. Hadj Redjem, qui n’a pas hésité à revoir son effectif à 70% en enregistrant 14 recrues, n’a pas rassuré les supporters sur sa capacité à gérer le «Doyen» et l’aider à retrouver de sa superbe pour cet opus 2022-2023.



L’urgence de redresser la barre avant le derby

Le successeur d’Amar Brahmia au a passé l’été à signer des renforts qui n’ont jusque-là pas donné satisfaction. On parle d’un team qui a une masse salariale de plus de 3.5 milliards de centimes mensuels. Avec ces dépenses faramineuses, les «Verts et Rouge» se doivent d’être au moins dans le peloton qui luttera pour le titre où les 4 premières places qualificatives pour une compétition africaine (Ligue des Champions ou Coupe de la Confédération CAF).

Lors de la séquence 2021-2022, les Mouloudéens ont terminé à la 8e place. Actuellement, les camarades d’Ayoub Abdellaoui pointent à une peu glorieuse 11e place. Le prochain chef de la barre technique essaiera de redresser la barre aura pour mission de redresser la barre. La réception du NC Magra dans 4 jours devient donc cruciale avec les trois points qui doivent rester à la maison. Et ce avant le tant attendu derby contre le CR Belouizdad le 24 septembre prochain. La réaction est recommandée pour le portier Farid Chaâl & cie.