Le technicien tunisien Faouzi Benzarti est le nouvel entraîneur du MC Alger, en remplacement du Franco-Bosnien Faruk Hadzibegic, limogé, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, dimanche, sur sa page officielle Facebook.

«La direction du MCA a engagé l’entraîneur tunisien Faouzi Benzarti pour un contrat d’une saison renouvelable, il ralliera Alger mardi pour entamer ses nouvelles fonctions», a indiqué le Doyen dans un communiqué.

Benzarti (72 ans), qui a entamé la saison sur le banc du Raja Casablanca (Maroc) avant d’être limogé au bout de trois journées de championnat, détient l’un des plus gros palmarès sur le niveau continental. Ayant effectué sa carrière de joueur au sein du club de sa ville natale l’US Monastir (1968-1978), il s’est reconverti en entraîneur en dirigeant d’abord plusieurs clubs tunisiens tels que l’ES Sahel (1986-1988), le Club Africain (1989-1991) ou encore l’Espérance de Tunis à plusieurs reprises, avec laquelle il remporte cinq titres de champion de Tunisie (1994,2003, 2009, 2010, et 2017). Sur le plan africain, il détient une Ligue des champions remportée en 1994 avec l’ES Tunis, en plus de deux Coupes de la Confédération avec l’ES Sahel en 2006 et 2015.

Il avait également dirigé la barre technique de deux grosses cylindrées du football marocain, le Wydad et le Raja de Casablanca. Avec ce dernier, il avait atteint la finale de la Coupe du monde des clubs en 2013, perdue face aux Allemands du Bayern Munich (0-2). Au terme de la 5e journée, le MCA pointe provisoirement à la 10e place au classement avec un bilan d’une victoire, deux nuls et une défaite.

