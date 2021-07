Après avoir signé Achraf Hakimi et en attendant Sergio Ramos, le PSG est décidément inarrêtable dans ce mercato… Et en Espagne, on estime qu’un autre gros coup n’est pas à exclure ! D’ailleurs pour AS, le départ de Kylian Mbappé est suspendu à une potentielle arrivée de Lionel Messi, qui est libre de tout contrat et n’a toujours pas prolongé avec le Barça !

Le journal madrilène annonce que «le Real Madrid reste attentif à la situation de l’international français dont le mercato pourrait dépendre de Messi.» Pour résumer : «Si Messi signe au PSG, Mbappé partira.» Et le Real est prêt à sauter sur l’occasion…

